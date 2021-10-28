Üye Girişi
Müzik öğretmenleri, domates tarlasında keman ve piyano çalıp klip çekti - Son Dakika

Müzik öğretmenleri, domates tarlasında keman ve piyano çalıp klip çekti

28.10.2021 10:58
Müzik öğretmenleri, domates tarlasında keman ve piyano çalıp klip çekti

Diyarbakır'da farklı okullarda görev yapan müzik öğretmenleri, Karacadağ'ın tanıtımı için yaptıkları bestenin klibini, piyano ve müzik aletlerini götürdükleri tarlada işçilerle çekti.

Diyarbakır'da farklı okullarda görev yapan müzik öğretmenleri, Karacadağ'ın tanıtımı için yaptıkları bestenin klibini, piyano ve müzik aletlerini götürdükleri tarlada işçilerle çekti.

Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin üçgeninde yer alan 1919 rakımlı Karacadağ, sönmüş volkanik yapısı ve doğal güzellikleriyle dikkati çekiyor.

Karacadağ'ın bu güzelliklerini tanıtmak için harekete geçen Diyarbakır'daki okullarda görevli müzik öğretmenleri, "Emek" ismini verdikleri enstrümantal bestenin klibini Siverek ilçesinde Karacadağ eteklerindeki domates tarlalarında çekmeye karar verdi.

Bunun için piyano, keman başta olmak üzere müzik aletlerini buraya taşıyan öğretmenler, bir yandan işçilere müzik dinletisi sunarken bir yandan da onların yer aldığı klibin çekimlerini gerçekleştirdi.

Kuru domates sergisinde yürütülen klip çalışmaları sırasında çalışan işçiler, ilk defa yaşadıkları bu güzel anları ölümsüzleştirmek için cep telefonu kameralarıyla kayıt altına aldı.

"Karacadağ'ın güzelliklerini müzikle süsledik"

Müzik grubunun şefi Mahsun Güneş, AA muhabirine, Karacadağ'ın tanıtımını farklı bir yolla yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Bunun için Karacadağ'ın güzelliklerini müzikle buluşturduklarını belirten Güneş, "Karacadağ'ın güzelliklerini müzikle süsledik diyebiliriz. Bir yandan da tarlada çalışan insanların emeklerini müziğimizle birleştirdik. Çok güzel görüntüler ortaya çıktı. Tarlada ve sergide çalışanlar da bu duruma çok sevindi. Bazıları geldi çok mutlu olduklarını söyleyip video çekti, bazıları da gelip bize eşlik etti." dedi.

Besteyi Karacadağ için hazırladığını dile getiren piyanist Barış Bayram da buranın bölge için büyük bir zenginlik olduğunu ifade etti.

Buradaki güzelliklerin kendilerine ilham verdiğini aktaran Bayram, şöyle devam etti:

"Karacadağ'ın eteklerindeki domates tarlaları, kurutmalık sergilerde çok güzel görüntüler olduğunu fark ettik. Daha sonra oraları bizzat görelim istedik ve çıkıp gezdik. Karacadağ'ı gezdik, orada çalışan insanların domates tarlalarındaki emeklerini gördük. Ben de o bir şeyler oluştu ve beste yapacağım dedim. Çok güzel duygular yaşadım ve böyle bir beste ortaya çıktı. Bunu da herkese gösterelim istedik, bölgelerde çekimler yapalım, insanların alın terini, emeğini herkese gösterelim istedik. Bunun için eserimizin adını 'Emek' koyduk. Çekimlerine başladık, şu an bitme aşamasında ve çok mutluyum. İnsanlara bu bölgeyi göstermek ve duyurmak istiyoruz. Özellikle Karacadağ'ı tercih etmemizin sebeplerinden biri de muhteşem bir ambiyansı var. Dağın o muhteşem görüntüsü bizi cezbetti. Çekimlerimizi bitirip klipimizi tamamladığımızda işçilere de armağan etmiş olacağız."

Bayram, Diyarbakır'daki bazı tarihi alanların tanıtımı amacıyla besteler hazırladığını da sözlerine ekledi.

"Buradaki insanların hikayelerini aktarmak istedik"

Klibin yapımcısı ve yönetmeni Halil Aygün ise Karacadağ'ın kendine has doğasının bulunduğunu söyledi.

TRT iç yapımlar ekibi olarak bölgede belgesel çekimleri yaparken domates tarlalarına denk geldiklerini ve daha sonra bölgeyi müzisyen arkadaşlarına tavsiye ettiğini anlatan Aygün, şöyle konuştu:

"Barış'a bu konudan bahsederken tanıtım için klip yapılması fikri ortaya çıktı. Hemen bir eser besteledi ve biz de çekimlerine başladık. Karacadağ'ın gerek insanları gerek doğası gerekse de coğrafyası olsun bizim için çok önemlidir. Çünkü Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin'i bağlayan bir nokta konumunda. Bir başka özelliği ise kendine has lezzetlerinin olmasıdır. Gerek görüntülerimizde olsun gerek klipte olsun bunları insanlara aktarmak istedik. Açıkçası Karacadağ'ın doğasını biraz daha insanlara göstermek istedik. Burada yaşayanların hikayelerini aktarmayı amaç edindik."

Diyarbakır, Domates, Mardin, Müzik, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Müzik öğretmenleri, domates tarlasında keman ve piyano çalıp klip çekti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Dolar kaç TL? Dolar ne kadar? 11:00 Dolar kaç TL? Dolar ne kadar? Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 9,56'dan alıcı buluyor 10:40 Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 9,56'dan alıcı buluyor Vatandaşlar etkilendikleri dizi karakterlerinin soyadlarını almak istiyor 10:28 Vatandaşlar etkilendikleri dizi karakterlerinin soyadlarını almak istiyor
Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 10 büyükelçi olayının iç yüzü: Sınır dışı edecektik, birbirlerine suç atmaya başladılar 10:17 Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 10 büyükelçi olayının iç yüzü: Sınır dışı edecektik, birbirlerine suç atmaya başladılar Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz 10:01 Türkiye, Suriye çağrısı yapan Çin'e sert tepki gösterdi: İnsan haklarını ihlal edenlerden ders alacak değiliz Taksici isyan etti: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi? 09:45 Taksici isyan etti: Beşiktaş'a gitmem 40 dakika, bana yazık değil mi?
25 yaşındaki genç kız, otel odasında erkek arkadaşı tarafından karnından bıçaklandı 09:13 25 yaşındaki genç kız, otel odasında erkek arkadaşı tarafından karnından bıçaklandı Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek 07:36 Sosyal medyada çok konuşulan muz yeme videosunu çeken 7 şahıs sınır dışı edilecek

Son Dakika Haberleri
11:06 Son dakika! Altının gram fiyatı 555 lira seviyesinden alıcı buluyor
10:59 Dolar kaç TL? Dolar ne kadar?
10:41 Grip vakaları arttı! Prof. Dr. Tufan Tükek uyardı: Günlük PCR test sayımız da ikiye katlandı
10:40 Son dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 9,56'dan alıcı buluyor
10:33 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler
10:31 Son dakika gündem haberleri! Dünyada ve Türkiye'de yaşanan güncel olaylar
10:27 Vatandaşlar etkilendikleri dizi karakterlerinin soyadlarını almak istiyor
10:20 Öldürdüğü sevgilisini taksiyle İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü
10:16 Mevlüt Çavuşoğlu'ndan 10 büyükelçi olayının iç yüzü: Sınır dışı edecektik, birbirlerine suç atmaya başladılar
10:15 Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü
Son dakika! Altının gram fiyatı 555 lira seviyesinden alıcı buluyor Son dakika! Altının gram fiyatı 555 lira seviyesinden alıcı buluyor         
11:06
Grip vakaları arttı! Prof. Dr. Tufan Tükek uyardı: Günlük PCR test sayımız da ikiye katlandı Grip vakaları arttı! Prof. Dr. Tufan Tükek uyardı: Günlük PCR test sayımız da ikiye katlandı         
10:42
5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler 5 büyük market fahiş fiyat artışlarını beraber organize etmişler         
10:34
Öldürdüğü sevgilisini taksiyle İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü Öldürdüğü sevgilisini taksiyle İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü         
10:21
Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü Beren Saat ön dişlerini yaptırdı, takipçileri ikiye bölündü         
10:15
Zam öncesi akaryakıt almak isteyen vatandaşlar fırsatçılarla karşılaştı Zam öncesi akaryakıt almak isteyen vatandaşlar fırsatçılarla karşılaştı         
09:54
Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim Mustafa Sarıgül'den açıklama: Biden'dan para alan muhalefet partisini ifşa edeceğim         
09:20
HDP'li Ömer Gergelioğlu'dan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a tepki: Şahsi meseleni buraya getiremezsin HDP'li Ömer Gergelioğlu'dan TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a tepki: Şahsi meseleni buraya getiremezsin         
08:43
31 Aralık'a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak 31 Aralık'a kadar sağlık çalışanlarına toplu taşıma ücretsiz olacak         
07:34
Belediye personeli, onlarca köpeği diri diri gömdü Belediye personeli, onlarca köpeği diri diri gömdü         
00:43
Borussia Mönchengladbach'a 5-0 yenilen Bayern Münih son 43 yılın en ağır mağlubiyetini aldı Borussia Mönchengladbach'a 5-0 yenilen Bayern Münih son 43 yılın en ağır mağlubiyetini aldı         
00:22
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen makyajsız yakalandı! Görenler gözlerine inanamadı         
21:26
Bakan Koca, kaza sonucu ölen Rümeysa'nın 36 saat çalıştığı iddiasını yalanladı Bakan Koca, kaza sonucu ölen Rümeysa'nın 36 saat çalıştığı iddiasını yalanladı         
20:41
Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu Mısır tarlasında yürüyen çobanlar, cenini kordon bağıyla birlikte buldu         
17:49
Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı Boğazı kesilerek öldürülen Şebnem Şirin, iş insanı Fevzi Tokat'ın torunu çıktı         
17:47
Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu Devlet kanalında çalışan spikerden skandal! Anında kovuldu         
17:12
Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, "Azgındım" savunması şaşkınlık yarattı         
14:23
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2021 11:12:21. #1.11#
SON DAKİKA: Müzik öğretmenleri, domates tarlasında keman ve piyano çalıp klip çekti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement