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Ömrünün çeyrek asrını yaşadığı ilçenin son su değirmenini ayakta tutmaya adadı - Son Dakika

Ömrünün çeyrek asrını yaşadığı ilçenin son su değirmenini ayakta tutmaya adadı

26.10.2021 11:02
Ömrünün çeyrek asrını yaşadığı ilçenin son su değirmenini ayakta tutmaya adadı

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Hacı Yaşar, 25 yıldır ilçede tek olan baba yadigarı su değirmeninde yöre sakinlerinin arpa ve buğdayını öğütüyor.

Ağrı'nın Diyadin ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Hacı Yaşar, 25 yıldır ilçede tek olan baba yadigarı su değirmeninde yöre sakinlerinin arpa ve buğdayını öğütüyor.

İlçe merkezine 16 kilometre uzaklıktaki Yıldız köyünde tarım ve hayvancılık yaparak yaşamını sürdüren Hacı Yaşar, baba yadigarı su değirmenine 25 yıldır gözü gibi bakıyor.

Her gün köye yaklaşık bir kilometre uzaklıktaki vadiden akan derenin kenarında kurulu değirmene kadar yürüyerek giden Yaşar, yaz aylarında tarlalar biçildikten sonra su kanalını onarıp çarkların dönmesini sağlıyor.

Yaşar, çevredeki köylerden gelen vatandaşların arpa ve buğdayını öğüterek yöre halkına hizmet veriyor.

Babadan öğrendiği mesleğini gelişen teknolojiye direnen değirmeninde sürdüren Yaşar, aradan geçen yıllara rağmen işini severek yapıyor.

Tahta kapısının üzerine "Mal sahibi mülk sahibi, hani buranın ilk sahibi, mal da yalan mülk de yalan var biraz da sen oyalan" yazılı değirmeninde un öğütmek için her gün hummalı bir çalışma yürüten Yaşar, ilçede çalışır haldeki tek değirmeni, gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyor.

Değirmen 71 yıldır yöre insanına hizmet veriyor

Hacı Yaşar, AA muhabirine, değirmenin 1950'li yıllarda yapıldığını ve o günden bugüne kadar çarkın hiç durmadığını söyledi.

Değirmenin dış duvarlarının taşlarla yapıldığını ve üstünün toprak olduğunu belirten Yaşar, şöyle konuştu:

"Bu değirmen babamdan bize kaldı. Ben çocukken değirmene geldiğimde babama yardımcı olmaya çalışıyordum. Çocukluğumdan bu yana ömrüm bu değirmende geçti. Eskiden hemen hemen her köyde çok sayıda su değirmeni vardı, un fabrikalarının çıkmasıyla zamanla birçoğu teknolojiye direnemeyerek kapandı. Şimdi Diyadin ilçesi ve köylerinde suyla çalışan bir tek benim değirmenim kaldı. Değirmende arpa ve buğdaylar çok güzel öğütülüyor. Burada öğütülen un kepekli olduğu için bağırsaklara iyi geliyor. Su değirmeni olarak sadece burası kaldığı için herkes buraya geliyor."

Yaşar, özellikle yaz aylarında değirmeninde tonlarca arpa ve buğdayı öğüttüğünü ifade ederek, havaların soğuması ve kışın yaklaşmasıyla sezonu kapatmak üzere olduğunu anlattı.

Baba yadigarı değirmeninin yok olmasını istemiyor

Değirmen işinin zor olduğunu ve tamamen bilek gücü gerektirdiğini aktaran Yaşar, şunları kaydetti:

"Burası baba yadigarıdır, ben öldükten sonra çocuklarımın burayı çalıştırmasını istiyorum. Her gün bir kilometre yürüyerek buraya gidip geliyorum. Biz bu değirmenin yok olmasını istemiyoruz. İnşallah burayı her zaman çalıştıracağız ve çarkı hiç durmayacak. Değirmenin üstü toprak ve onarılması gerekiyor. Maddi durumum iyi değil bu yüzden çatı için devletimizden yardım bekliyorum. Vatandaşlar bana 'amca her zaman değirmeni çalıştır biz gelelim' diyor. Buranın bol suyu değirmen için çok gerekli."

Yaşar, çalışmanın kendisini dinç tuttuğuna da işaret ederek, "66 yaşındayım ve bu değirmende çalıştığım için dinçliğimi koruyorum. İşimi severek yapıyorum. Burada öğütülen buğdaydan yapılan ekmeğin tadı çok güzel ve ben evim için her zaman burada buğday öğütüyorum." dedi.

Köylülerden Abdurrahim Yaşar ise, burada öğütülen buğdaydan yapılan ekmeğin tadının bir başka güzel olduğunu kaydetti.

Hisarcık, Diyadin, Ağrı, Arpa, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Ömrünün çeyrek asrını yaşadığı ilçenin son su değirmenini ayakta tutmaya adadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ömrünün çeyrek asrını yaşadığı ilçenin son su değirmenini ayakta tutmaya adadı - Son Dakika
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