Orhan Pamuk, "Venedik'i kurtarmak" için İtalya Başbakanı'na seslendi - Son Dakika

Yazar Orhan Pamuk ise kurum adına Başbakan Mario Draghi'ye bir mektup yazdı. Pamuk, mektubunda bir zamanlar Venedik'teki Ca Foscari Üniversitesi'nde edebiyat dersleri verdiğini yani İtalya Başbakanı'na yalnız bir İstanbullu değil, bir Venedikli olarak seslendiğini hatırlattı.

İtalya'nın en seçkin eğitim kurumlarından biri olan Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti'nin (IVSLA), bu yıl 26'ncısı yapılacak olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP) öncesi İtalya Başbakanı Mario Draghi'ye bir çağrıda bulundu. Bu çağrıya ek olarak yazar Orhan Pamuk'un Başbakan'a seslendiği bir mektup yayınlandı.

Yapılan çağrıda İtalya'nın lagün kenti Venedik'in küresel iklim değişikliği nedeniyle bu yüzyılın sonuna kadar sular altında kalabileceği uyarısı yapıldı. Popüler kanının aksine Venedik'in sular tarafından hızla yutulmayacağını ancak yavaş yavaş parçalanıp çökeceğinin belirtildiği çağrıda, iklim değişikliğinin neden olduğu ciddi insani ve ekolojik felaketlerin küresel ısınma kontrol altına alınmadığı takdirde katlanarak daha da kötüleşeceğinin üstü çizildi.

Uyarı metninde hava sıcaklıklarındaki artışla beraber, 2100 yılına kadar deniz seviyesinde 44-76 cm.'lik bir yükselme olacağı ve bu durumun şehirde sürdürülemez ekolojik hasara neden olacağı belirtildi.

Başbakan'a seslendiği mektupta Pamuk, bir zamanlar Venedik'teki Ca Foscari Üniversitesi'nde edebiyat dersleri verdiğini ve kendisine yalnız bir İstanbullu değil, bir Venedikli olarak seslendiğini hatırlattı. Başbakan'ın vereceği kararın yalnız Venedik'i değil, dünyanın bütün eski kentlerini korumak için önemli bir misal teşkil edeceğini söyleyen Pamuk, İtalyan yazar Calvino'nun Görünmez Kentler adlı kitabını hatırlatarak Venedik'in dünyanın bütün eski kentlerinin bir örneği olduğunu vurguladı