SAMDOB'dan Cumhuriyet Bayramı konseri - Son Dakika

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında konser verecek.

Muammer Sun'un "Kurtuluş" ve "Cumhuriyet" filmleri için bestelediği, ulusal müzik dağarcığının en çok seslendirilen ve sevilen eserlerinden oluşan konserde orkestrayı şef Kıvanç Tepe yönetecek.

Konserin solistliğini soprano Sezgi Elhüseyni, solist, anlatıcı rolünü ise mezzo soprano Ayşe Ceylan üstleniyor.

Konserde "Cumhuriyet" filminden "Başlangıç Müziği", "Bozkırın sesi", "Hoş gelişler ola", "Harfler marşı", "Yüzündür cihanı münevver eden" adlı eserler yer alırken "Kurtuluş" filminden "acı, isyan ve direniş", "Savaş müziği", "Yunan ağıtı", "Büyük taarruz", "Hüzün", "Karanlık", "Dönüşüm", "Sevda çiçeği", "Denizcilerin şarkısı", "Yaşa Mustafa Kemal Paşa" ve orkestrasyonu Muammer Sun'a ait olan "Onuncu yıl marşı" eserleri seslendirilecek.

Samsun Devlet Opera ve Balesi'nin klasikleşmiş repertuarı içinde yer alan ve seyircinin yoğun ilgisi nedeniyle yıllardır kapalı gişe olan Kurtuluş film müzikleri Cumhuriyet Konseri'nin başkemancısı Seçil Küçükçelebi olurken, koro şefliğini ise Raushan Baigulakova yapıyor.

Cumhuriyetin 98. yılı kutlamalarına özel olarak gerçekleştirilecek konser, 29 Ekim Cuma günü Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonunda saat 20.00'de başlayacak ve ücretsiz olacak.