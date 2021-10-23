Seramik sanatçısı Beril Anılanmert'in "Seyir Defteri" sergisi açıldı - Son Dakika

İş Sanat Kibele Sanat Galerisi, 22. sezonuna seramik sanatçısı Beril Anılanmert'in "Seyir Defteri" başlıklı sergisi ile başladı.

İş Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, Anılanmert'in Tunus, Makedonya ve Çanakkale'de yaptığı çalışmalar ve tanık olduğu kültürel yapıları ele aldığı sergi, 8 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

Sergide, farklı tekniklerdeki seramik formları ile tanınan sanatçının önceki yıllarda açtığı pek çok sergiden örneklerin yanı sıra son zamanlarda ürettiği yeni eserleri yer aldı.

Sergide seramik formlar, pentür karakterindeki karolar, enstalasyonlar, kağıt üzerine karışık malzeme ile yapılmış desenler ve resimler sanatseverlerle buluştu.