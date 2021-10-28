Şırnak'ta 'Mevlid-i Nebi Haftası' etkinlikleri - Son Dakika

Şırnak'ta 'Mevlid-i Nebi Haftası' etkinlikleri

Şırnak'ta 'Mevlid-i Nebi Haftası' etkinlikleri Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde 'Mevlid-i Nebi Haftası' nedeni ile etkinlik düzenlendi.

Şırnak'ta 'Mevlid-i Nebi Haftası' etkinlikleri ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde 'Mevlid-i Nebi Haftası' nedeni ile etkinlik düzenlendi. Şenoba beldesinde bulunan Hocero Mele Camisinde 'Peygamberimiz ve vefa toplumu' teması ile Mevlid-i Nebi Haftası kutlandı. Etkinliğe Uludere Kaymakamı Mehmet Rıdvan Doğan, İl Müftüsü Mehmet Taştan ve vatandaşlar katıldı. İl Müftüsü Mehmet Taştan, Diyanet İşleri Başkanlığının her sene Mevlid-i Nebi Haftasını kutladığını söyledi. İlahiler ve mevlit okunduktan sonra cami inşasını gerçekleştiren iş adamı Şehmuz Babat ile inşaat çalışmalarına katkıda bulunan Şenoba Belde Belediye Başkanı Alihan Babat'a teşekkür plaketi verildi.

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