Son dakika... Adana Kebabının ateşini Cumhurbaşkanı Erdoğan yaktı - Son Dakika

Adana Kebabının ateşini Cumhurbaşkanı Erdoğan yaktı

Adana 5. Uluslararası Lezzet Festivali'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yemek dediğimiz olay ekonomik gücü ve Turizm potansiyeliyle karın doyurmanın çok önüne geçmiş bir sektörü ifade ediyor"

"Kökenine, mezhebine bakmadan 84 milyonun her birine sahip çıkıyoruz."

ADANA - Adana 5. Uluslararası Lezzet Festivali etkinliğine katılan ve kebabın mangal ateşini yakan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık Yemek dediğimiz olay ekonomik gücü ve Turizm potansiyeliyle karın doyurmanın çok önüne geçmiş bir sektörü ifade ediyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana Merkez Park'taki Lezzet Festivali alanında davetlilere hitaben yaptığı konuşmada "Aslında festivalimizin sloganı olan coğrafya lezzettir ifadesi buradaki durumu ifade ediyor. Ülkemizde lezzet deyince akla ilk gelen yerlerden biri Adana'dır. AK Parti'yi kurduğumuz ancak siyasi yasaklı olduğumuz için henüz Meclis'te yer almadığımız bir dönemde Adana'ya gelmiştim. Karşılamadaki pankartlardan biri hala hatırımdadır. Seni kebaptan ve şalgamdan daha çok seviyoruz. Gerçekten de bir Adanalının bir başka faniye olan sevgisini bundan daha samimi anlatabilecek başka bir ifade yoktur. Dünyadan ve Türkiye'den pek çok kabiliyetli şefin katıldığı festivalimizin her geçen yıl geliştiğine şahit oluyoruz. Şehrin lezzetlerine aşinalığımızı hamdolsun hiç kaybetmedik. Bugün de Bakanımızla, sözcümüzle, milletvekillerimizle hep beraber işte buradayız. Artık Yemek dediğimiz olay ekonomik gücü ve Turizm potansiyeliyle karın doyurmanın çok önüne geçmiş bir sektörü ifade ediyor. Hamdolsun biz bu konuda Adana başta olmak üzere pek çok markaya sahibiz. Elbette Türkiye'nin 81 vilayetinin her birinin gastronomi zenginliği vardır. Uluslararası Adana Lezzet Festivali bu bakımdan önemle üzerinde durulması gereken bir etkinliktir. Festivalin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kökenine, mezhebine bakmadan 84 milyonun her birine sahip çıkıyoruz. Adana milli mücadelede gösterdiği direnişle, istikbalini koruma azmini ispatlamış bir şehir olarak başlattığımız kalkınma adımının da önünde yer almıştır. Sanayisiyle, ticaretiyle, tarımıyla, limanıyla, işte burada olduğu gibi gastronomisiyle Adana'ya ne kadar teşekkür etsek azdık. Biz Adana'ya vazifemizi yerine getirdiğimize inanıyorum. Buraya gelmeden önce Ceyhan'da yatırımların açılışlarını yaptık. Sanayisiyle, gastronomisiyle, sanatıyla, Adana'nın tüm güzelliklerine sahip çıkıyoruz. Festivalimizin sıfır atık prensibiyle düzenlemesini de Paris İklim Anlaşması'nı onayladığımız şu günlerde önemli görüyorum. Bu duygularla Adana Lezzet Festivalimizin 5.sinin hepimizin muhabbetine vesile olmasını diliyorum.