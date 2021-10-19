Üye Girişi
Son dakika haberi | Selçuklu ve Danişmend medeniyeti tarihi Taşhan'da sergilendi - Son Dakika

Son dakika haberi | Selçuklu ve Danişmend medeniyeti tarihi Taşhan'da sergilendi

19.10.2021 13:27

Bir son dakika haberine göre Selçuklu ve Danişmend medeniyeti tarihi Taşhan'da sergilendi "Cihad-ül Ekber Danişmendliler ve Bir Zamanlar Selçuklu Sergisi" Samsun'daki tarihi Taşhan'da ziyaretçilere açıldı.

Selçuklu ve Danişmend medeniyeti tarihi Taşhan'da sergilendi

SAMSUN - "Cihad-ül Ekber Danişmendliler ve Bir Zamanlar Selçuklu Sergisi" Samsun'daki tarihi Taşhan'da ziyaretçilere açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisi iş birliğinde Cihad-ül Ekber Danişmendliler ve Bir Zamanlar Selçuklu Projesi kapsamında düzenlenen sergi Saathane Meydanı'nda bulunan tarihi Taşhan'da açıldı. Tarihi Taşhan'da yer alan eserler, ziyaretçiler tarafından büyük beğeni topladı.

Serginin açılışında konuşan Samsun Vali Yardımcısı Sezgin Üçüncü, "Bu sergide Selçuklu ile Danişmendliler dönemine ait şapkalar, heykeller ve dönemi anlatan yağlı boya tablolar yer alıyor. Sergide Danismendliler ve Selçuklu'nun zerafetini yansıtan eserleri hep beraber izleyeceğiz ve o deneme eşlik edeceğiz. Karadeniz'de 13 şehirde olmak üzere toplam 60 farklı noktada ziyaretçiler ile buluşacak bu sergi atalarımızın Anadolu'ya geldikleri dönemdeki yaşam biçimlerini, giyim kuşamlarını, kültürlerini menkıbelerle zenginleşmiş bir şekilde bizlere sunacak. 1071 Malzgirt Savaşı'ndan sonra Anadolu'nun Türkleşmesi başlamıştır. Anadolu'yu bir Türk yurdu haline getiren Selçuklu, Sultan Alparslan döneminde kısa zamanda önce Samsun ve yöresini daha sonra Danişmendliler tarafından Bafra ve Vezirköprü ve Havza gibi yerler alındı. Anadolu Selçuklu Döneminde Samsun ve çevresi Sultan Kılıçarslan'ın oğlu Tokat Meliki Rükneddin Süleyman Şah tarafından tamamen fethedildi. Bu dönemde tam da içinde bulunduğumuz Saathane Meydanı noktasında Samsun'un çekirdeği kuruldu. Samsun buradan yol alarak büyüdü" dedi.

Başkan Demir: "Osmanlı, Selçuklu medeniyetinin anaçının üzerine inşa edilmiş bir medeniyettir"

Açılışta Selçuklu medeniyetinin Türk dünyasındaki önemine değinen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Bizi biz yapan ürünlerin birçoğunu bu sergide göreceğiz. Tüm gençlerimize Selçuklu eserlerini okumaya davet ediyorum. Malazgirt Zaferi'nden öncesine giderek bu tarihe baksınlar. Ne büyük bedeller ödenerek nerelere gelindiğini mutlaka bilmemiz lazım. Hazar'ın üstünden Hindistan, Mısır'a kadar o bölgede hüküm sürmüş bir medeniyetin eserlerini anacağız. Bu medeniyetleri kaldırdığımızda topraklarda hiçbir şey kalmadığını göreceksiniz. Siyasette de hep derdim ki şu 2 bayramı alın geriye neredeyse bizden hiçbir şey kalmaz. Osmanlı, Selçuklu medeniyetinin amacının üzerine inşa edilmiş bir medeniyettir. Bir silsiledir. 3 kıtanın arasında bulunduğumuz bu toprakların üzerinde bir medeniyet var. Biz bunu anlamalıyız ve kavramalıyız. Çocuklarımıza da anlatmalıyız. Bu lafla olmuyor. Bunu görsel ve akıl dünyasına mutlaka taşımamız gerekiyor. Sergimizin gelecek nesiller açısından güzel duygu ve düşüncelere vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

Cihad-ül Ekber Danişmendliler ve Bir Zamanlar Selçuklu Sergisi 24 Ekim tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.

Son dakika haberi | Selçuklu ve Danişmend medeniyeti tarihi Taşhan'da sergilendi
Son dakika haberi | Selçuklu ve Danişmend medeniyeti tarihi Taşhan'da sergilendi
Son dakika haberi | Selçuklu ve Danişmend medeniyeti tarihi Taşhan'da sergilendi
Son dakika haberi | Selçuklu ve Danişmend medeniyeti tarihi Taşhan'da sergilendi

Selçuklu, Turizm, Samsun, Türk, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Son dakika haberi | Selçuklu ve Danişmend medeniyeti tarihi Taşhan'da sergilendi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bürokrat polemiği tırmanıyor! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kendisini eleştirenlere ağır sözler 14:09 Bürokrat polemiği tırmanıyor! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kendisini eleştirenlere ağır sözler İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi 14:07 İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi Trabzonspor'un oyuncusu Anastasios Bakasetas'a Sporting Lizbon'dan reddedilemeyecek teklif 13:51 Trabzonspor'un oyuncusu Anastasios Bakasetas'a Sporting Lizbon'dan reddedilemeyecek teklif
Bakire değil diye ağabeyi tarafından öldürülen genç kız bakire çıktı! İhbar mektubu 17 yıl sonra ağabeyi tutuklattı 13:41 Bakire değil diye ağabeyi tarafından öldürülen genç kız bakire çıktı! İhbar mektubu 17 yıl sonra ağabeyi tutuklattı Son dakika! Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor 13:34 Son dakika! Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor Aniden ortaya çıkan timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu yedi 13:22 Aniden ortaya çıkan timsah, 8 yaşındaki kız çocuğunu yedi
Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor 12:39 Cipiyle yeğeninin ölümüne sebep olan hala, psikiyatri servisinde yatıyor TÜSİAD'tan, Türkiye'nin geleceği ile ilgili korkutan uyarı: Mahşerin dört atlısı üzerimize geliyor 12:29 TÜSİAD'tan, Türkiye'nin geleceği ile ilgili korkutan uyarı: Mahşerin dört atlısı üzerimize geliyor

Son Dakika Haberleri
14:09 Bürokrat polemiği tırmanıyor! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kendisini eleştirenlere ağır sözler
14:07 İngiltere'de ortaya çıkan yeni Delta mutasyonu AY.4.2, uzmanları bile tedirgin etti: Salgının başından beri en tehlikelisi
14:06 İbrahim Tatlıses'in gelini Yasemin Şefkatli'ye düğünde taktığı altın kemerin fiyatı öğrenildi
13:50 Trabzonspor'un oyuncusu Anastasios Bakasetas'a Sporting Lizbon'dan reddedilemeyecek teklif
13:46 16 yaşındaki lise öğrencisinin kalbinden bıçaklanarak ölmesinin altında yatan sebep düelloymuş
13:36 Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretin 3.550 liraya çıkması bekleniyor
13:34 Son dakika! Milli SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlanıyor
13:30 Grip tehdidi yayılıyor! Belirtileri normal gribe benziyor ama hastalık çok daha ağır seyrediyor
13:26 Manchester United'da ya Ronaldo gidecek ya da hoca
13:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşına yüzde 14 zam yaptı
Türkiye'nin altın üretimini büyüyecek! 5 yeni projeyle yıllık üretim 11 ton artacak Türkiye'nin altın üretimini büyüyecek! 5 yeni projeyle yıllık üretim 11 ton artacak         
14:15
İngiltere'de ortaya çıkan yeni Delta mutasyonu AY.4.2, uzmanları bile tedirgin etti: Salgının başından beri en tehlikelisi İngiltere'de ortaya çıkan yeni Delta mutasyonu AY.4.2, uzmanları bile tedirgin etti: Salgının başından beri en tehlikelisi         
14:08
Müzisyene yapılan saldırının sebebi Kürtçe müzik mi? Valilik konuya açıklık getirdi Müzisyene yapılan saldırının sebebi Kürtçe müzik mi? Valilik konuya açıklık getirdi         
14:04
16 yaşındaki lise öğrencisinin kalbinden bıçaklanarak ölmesinin altında yatan sebep düelloymuş 16 yaşındaki lise öğrencisinin kalbinden bıçaklanarak ölmesinin altında yatan sebep düelloymuş         
13:47
Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretin 3.550 liraya çıkması bekleniyor Milyonlarca çalışanın beklediği asgari ücretin 3.550 liraya çıkması bekleniyor         
13:36
Milli futbolcunun babası Hüseyin Çalhanoğlu tatil için geldiği memleketinde tilkiyi eliyle besledi Milli futbolcunun babası Hüseyin Çalhanoğlu tatil için geldiği memleketinde tilkiyi eliyle besledi         
13:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşına yüzde 14 zam yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, maaşına yüzde 14 zam yaptı         
13:07
İstanbul'un popüler ilçesi Arnavutköy'de korkutan moloz manzarası! Fark edemeyen araçlar kaza yapıyor İstanbul'un popüler ilçesi Arnavutköy'de korkutan moloz manzarası! Fark edemeyen araçlar kaza yapıyor         
12:32
Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor? Rus televizyonu Putin'in karşısına oturan ABD'li gazeteciye tepki gösterdi: Bacaklarıyla ne yapıyor?         
12:06
Amatör dalgıç tarafından bulunan değeri paha biçilemeyen dev kılıcın yerini kimse bilmiyor Amatör dalgıç tarafından bulunan değeri paha biçilemeyen dev kılıcın yerini kimse bilmiyor         
11:54
Bilim insanlarından H5N6 uyarısı: Koronavirüsten çok daha tehlikeli, bulaştığı insanların çoğunu öldürüyor Bilim insanlarından H5N6 uyarısı: Koronavirüsten çok daha tehlikeli, bulaştığı insanların çoğunu öldürüyor         
11:53
Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi Türk futbolunda deprem! 4 hakemin profesyonel sözleşmelerinin iptali istendi         
11:43
Mohamed Salah'tan önemli imza! Ronaldo'nun kazancını arkada bırakacak Mohamed Salah'tan önemli imza! Ronaldo'nun kazancını arkada bırakacak         
11:17
Kayıp 1 milyon 800 bin TL'yi sahibine ulaştırdı, hediye olarak teşekkür aldı Kayıp 1 milyon 800 bin TL'yi sahibine ulaştırdı, hediye olarak teşekkür aldı         
10:54
İstanbul'da taksiler için yeni dönem başlıyor! Plaka tahsisinde yeni sisteme geçiliyor İstanbul'da taksiler için yeni dönem başlıyor! Plaka tahsisinde yeni sisteme geçiliyor         
10:40
Ünlü şef Özlem Mekik, Bülent Ersoy hakkında merak edilenleri anlattı Ünlü şef Özlem Mekik, Bülent Ersoy hakkında merak edilenleri anlattı         
07:35
MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damga vurdu! Yüzde 55'le zirvede yer aldı MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damga vurdu! Yüzde 55'le zirvede yer aldı         
07:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2021 14:31:44. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Selçuklu ve Danişmend medeniyeti tarihi Taşhan'da sergilendi - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement