Tufanbeyli, beyaz fasulyesi ve bakliyatlarıyla festivalde görücüye çıktı - Son Dakika

Tufanbeyli, beyaz fasulyesi ve bakliyatlarıyla festivalde görücüye çıktı

ADANA - Adana'nın Toros dağları eteklerinde kurulu olan ve 3 bin yıllık Şar Antik Kenti'ne ev sahipliği yapan Tufanbeyli ilçesi, coğrafi işaret belgesi almaya hazırlandığı beyaz fasulye ve bakliyat ürünleri ile Adana Uluslararası Lezzet Festivali'nde yerini aldı.

Bu yıl 5. si düzenlenen Uluslararası Lezzet Festivali'ne katılım sağlayan Tufanbeyli Belediyesi, coğrafi işaret başvurusu yapılan beyaz fasulye başta olmak üzere nohut, barbunya gibi bakliyat ürünleri ile festival alanında ürünlerini Adanalıların beğenisine sundu.

Belediye Başkanı Remzi Ergü, Adana'nın Toros eteklerinde yer alan 3 bin yıllık Hitit döneminden kalma Tarihi Şar Antik kenti ile ilçenin tarihi ve doğal güzelliklerinin yanı sıra rakım, iklim ve toprak şartlarının etkisiyle ürünlerinde ciddi şekilde lezzeti ile fark oluşturduğunu söyledi. Tufanbeyli fasulyesi ve bakliyat ürünlerinin bu anlamda öne çıktığına dikkat çeken Ergü, "Hitit döneminde önemli bir merkez olan Tarihi Şar Antik Kenti ilçemizde ziyaretçilere ev sahipliği yaparken lezzetin başkenti Adana'mız da fasulyemiz, nohut, barbunya ürünlerimiz ile standımıza herkesi bekliyoruz. Coğrafya lezzettir ve bu Adana'mızın her bir köşesinden bu lezzetleri dünyaya tanıtmak için çalışıyoruz "dedi.