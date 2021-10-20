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Ünlü seyyahların yolculuğu müzikalle anlatılacak - Son Dakika

Ünlü seyyahların yolculuğu müzikalle anlatılacak

20.10.2021 10:46
Ünlü seyyahların yolculuğu müzikalle anlatılacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda müzikseverler; 21 Ekim'de Marco Polo'nun, 26 Ekim'de ise İbn-i Batuta'nın izinde müzik yolculuğuna çıkacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda müzikseverler; 21 Ekim'de Marco Polo'nun, 26 Ekim'de ise İbn-i Batuta'nın izinde müzik yolculuğuna çıkacak.

Orta çağın en büyük iki seyyahı Marco Polo ve İbn-i Batuta'nın yolları CRR'de kesişiyor. Akdeniz müzik geleneğinin önemli topluluklarından "En Chordais" ve "Constantinople"; Marco Polo'nun Seyahatleri olarak bilinen orta çağ kitabı Le Livre des Merveilles'den esinlenerek müzikal bir yolculuk hazırladı. Gezginin anısına hazırlanan bu yolculukta dinleyicileri; yeni müzik eserlerinden, tarihi ve görsel malzemelerden oluşan disiplinlerarası bir performans bekliyor.

"MARCO POLO BİR BESTECİ OLSAYDI NASIL OLURDU?"

Ünlü gezgin Marco Polo birçok coğrafyadan geçmiş; farklı insanlar ve kültürlerle karşılaşmıştı. "Marco Polo'nun Müzikal Yolculukları" konserindeki eserler, Venedikli Polo'nun yolculuğundan, geçtiği topraklar ve o topraklar üzerindeki müzik kültüründen doğuyor. Bir anlamda, "Marco Polo bir besteci olsaydı eserleri nasıl olurdu?" sorusunun da cevabı verilmiş oluyor.

Programda İpek Yolu'nun farklı dillerde tarihi haritaları, tarihi yazılar ve hat sanatlarından oluşan arka plan sahnede icra edilen müzik ve metni tamamlıyor. Sahnede gravürler, manzara görüntüleri ve çeşitli dillerdeki tarihi el yazmaları Kyriakos Kalaitzidis'in orijinal kompozisyonlarıyla birleşiyor.

Avrupa'nın kalbinden Uzak Doğu'ya uzanan Marco Polo'nun izi üzerinden gerçekleşen bu müzikal yolculukta; uzak diyarlar komşu, bilinmeyen kültürler tanıdık oluyor.

JORDİ SAVALL'DEN BİR ZAMAN YOLCUSUNUN ÖYKÜSÜ

CRR, 26 Ekim'de ise; eski müziklerin anlatıcısı olarak tanınan, Katalan müzisyen Jordi Savall'i ağırlayacak. Savall müzikseverlere; dünyayı Marco Polo'dan daha fazla adımlamış bir başka seyyahın, İbn Battuta'nın hikayesini anlatacak. Savall'e konserde; Battuta'nın yolculuğu süresince ziyaret ettiği kültürlerden konuk müzisyenler eşlik edecek. Dinleyiciler konserde müzik mirasının zenginliğini keşfedecek.

BİLİNEN TÜM DÜNYAYI ADIMLAYAN BİR ZAMAN YOLCUSU: ARAP MARCO POLO

Tüm zamanların en büyük gezgin kabul edilen İbn Battuta'nın 21 yaşında başlayan yolculuğu 30 yılı aşkın devam eder. Battuta, zamanının bilinen sınırları içinde tüm dünyayı dolaşır ve Rıhletü İbn Battuta (İbn Battuta'nın Gezileri) isimli seyahatnameyi kaleme alır.  "Arapların yolcusu" (musafir el- Arab) ve "zaman yolcusu" (rahhal el-asr) lakaplarını alan Battuta; 19. yüzyıl bilginleri tarafından "İslam gezgini" ve "Arap Marco Polo" olarak anılır.


Ünlü seyyahların yolculuğu müzikalle anlatılacak
Ünlü seyyahların yolculuğu müzikalle anlatılacak
Ünlü seyyahların yolculuğu müzikalle anlatılacak

Marco Polo, Müzikal, Müzik, Polo, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Ünlü seyyahların yolculuğu müzikalle anlatılacak - Son Dakika


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