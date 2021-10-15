"Vivo Quartet ile Dans" yarın Ankaralı sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan modern dans topluluğu "Vivo Quartet ile Dans", Opera Sahnesi'nde başkentli sanatseverlerle buluşacak.

Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Vivo Quartet ile Dans, yarın saat 20.00'de Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle bir araya gelecek.

Orkestra sanatçılarından oluşan Vivo Quartet grubunun vereceği konser, Joseph Haydn Yaylı Sazlar Dörtlüsü ve Felix Mendelssohn Bartholdy Yaylı Sazlar Dörtlüsü bölümlerinden oluşacak.

Konserde birinci keman Lale Dişdiş, ikinci keman Onur Evren, viyola Dinç Nayan, viyolonsel Berkem Uysal'a; Haydn (Andante), Bartholdy (Allegro Assai) ve Bartholdy (Allegro Molto) bölümlerinde Modern Dans Topluluğu sanatçıları Deniz Alp, Bürge Kayacan ve İlke Sayıner koreografileriyle eşlik edecek.

Konserin biletleri, mobil uygulamaların yanı sıra Ankara Devlet Opera ve Balesi gişelerinden alınabilecek.