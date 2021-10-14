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Zağanos Paşa fermanı için İnterpol ve Europol devrede - Son Dakika

Zağanos Paşa fermanı için İnterpol ve Europol devrede

14.10.2021 19:53

Zağanos Paşa fermanı için İnterpol ve Europol devrede Yılmaz : "Öncelikli hedefimiz fermanın Türkiye'ye gelmesi" Yılmaz : "Kuvay- Milliye Müzesi'nde ya da Zağanos Paşa Restorasyon Alanı'nda sergilenebilir" Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Londra'da 980 bin Türk Lirasına...

Zağanos Paşa fermanı için İnterpol ve Europol devrede

Yılmaz : "Öncelikli hedefimiz fermanın Türkiye'ye gelmesi"

Yılmaz : "Kuvay- Milliye Müzesi'nde ya da Zağanos Paşa Restorasyon Alanı'nda sergilenebilir"

BALIKESİR - Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Londra'da 980 bin Türk Lirasına müzayede de satışa çıkarılması planlanan Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in Zağanos Paşa Fermanı'nın Balıkesir'e kazandırılması için yürütülen çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz Londra'da 980 bin Türk Lirasına müzayede de satışa çıkarılması planlanan Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in Zağanos Paşa Fermanı'nın Türkiye'ye iadesi için Kültür Bakanlığı tarafından altyapı hazırlığı yapıldığını ifade etti. Başkan Yılmaz eserin Türkiye'ye iade edilmesi için İnterpol ve Europol'ün devreye girdiğini orjinal olduğu belirlenen eserin Türkiye'ye iadesi için çalışma başlatıldığını ifade etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Gönen'de toplanan Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı öncesinde konu hakkında basının sorularını yanıtlayan Başkan Yılmaz, "Balıkesir'imizdeki Zağanos Paşa Cami ve etrafındaki mülkiyetlerle ilgili Zağanos Paşa Vakfı'na atfen yazılmış olan bir fermanla ilgili biz de meclisimizde karar almaya hazırlandık. Ama Kültür Bakanlığımız bu konuda hızlı hareket ederek bunun devlete ait olan bir ferman olduğunu ve geri istenmesi konusunda altyapıyı hazırlayacaklar. Ama biz de meclis olarak bu ve buna benzer konularda şehrimizin ihtiyaç duyduğu veya şehrimize ait olan bir şeyi almakla ilgili meclisten yetki isteyeceğiz. Böylece bu tür müzayedelere zamanı doğru kullanarak satın alma ya da ayrılma işlemini yapmak için meclisimizde bugün karar almayı planlıyoruz" dedi.

Kuvay- Milliye Müzesi'nde ya da Zağanos Paşa Restorasyon Alanı'nda sergilenebilir

Fermanın Türkiye'ye getirilmesi ardından Balıkesir olarak gerekli izinler verildiği takdirde Kuvay-i Milliye Müzesi'nde ya da Zağanos Paşa Yeni Restorasyon Alanı'nda fermanın sergilenebileceğini ifade eden Başkan Yılmaz, "Detaylı olarak o dönemde 1463'lü yıllarda vakıfların hepsi tamamen padişahın kontrolüne geçmiş ve bu vakıflarla ilgili yetkilendirmeyi bizzat kendisi yapıyormuş. Balıkesir'deki Zağanos Paşa Vakfı etrafındaki mülklerin Zağanos Paşa tarafından değerlendirilerek hizmetlerde kullanılması için ona özel ayrıcalıklı bir fermanla şahitli olarak tasdiklenmiş. O döneme özel vakıflarla ilgili Zağanos Paşa Vakfı'nın mülklerinin Zağanos Paşa tarafından değerlendirilebileceği ve o amaçla kullanılabileceğini beyan eden bir ferman.

Öncelikli hedefimiz Türkiye'ye gelmesi. Geldikten sonra Vakıflar Genel Müdürlüğü uygun görürse biz Balıkesir'deki Kuvay-ı Milliye Müzemizde ya da Zağanos Paşa yeni restorasyon alanındaki bir bölgede vatandaşlarımıza sergileyebiliriz" diye konuştu.

Konu Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Gönen'de toplanan Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda da görüşüldü. Ak Parti Büyükşehir Meclis Üyesi ve Erdek Belediye Meclis Üyesi Ceyhun Mırız meclis üyelerine eser ve bu tür eserlerin satışının yapıldığı müzayedeler hakkında bilgi sundu.

Zağanos Paşa fermanı için İnterpol ve Europol devrede
Zağanos Paşa fermanı için İnterpol ve Europol devrede
Zağanos Paşa fermanı için İnterpol ve Europol devrede
Zağanos Paşa fermanı için İnterpol ve Europol devrede

Zağanos Paşa, Restorasyon, Balıkesir, İnterpol, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Zağanos Paşa fermanı için İnterpol ve Europol devrede - Son Dakika


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