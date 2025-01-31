Habib-i Neccar Camii Restorasyonu Devam Ediyor - Son Dakika
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Kültür Sanat

Habib-i Neccar Camii Restorasyonu Devam Ediyor

Habib-i Neccar Camii Restorasyonu Devam Ediyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, depremde büyük hasar gören Habib-i Neccar Camii'nin restorasyon çalışmalarının titizlikle sürdüğünü açıkladı. Ekiplerin, caminin ahşap kubbesini başarılı bir şekilde yerine yerleştirdiğini belirtti.

31.01.2025 17:18  Güncelleme: 17:21
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KONYA Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, depremlerde büyük oranda yıkılan Hatay'ın simge yapısı Habib-i Neccar Camii'ni tekrar ayağa kaldırma konusunda üstlendikleri sorumluluğu en güzel şekilde yerine getirmek için çalıştıklarını söyledi. Altay, "Hatay Habib-i Neccar Camii'nin yeniden imal edilen ahşap kubbesi yerine yerleştirildi" dedi.

Altay, şunları söyledi:

"6 Şubat'ta yaşadığımız acı felaket sadece binaları değil, tarihimizi, kimliğimizi ve hatıralarımızı da derinden sarstı. Anadolu'nun ilk camisi olarak bilinen Habib-i Neccar Camii'nin de büyük oranda yıkıldığını gördüğümüzde bu mukaddes emaneti yeniden ayağa kaldırmanın bizim için bir vazife olduğunu hissettik. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak, tarihimize, kültürümüze ve inancımıza sahip çıkmak adına hiç vakit kaybetmeden Vakıflar Genel Müdürlüğümüz ile Kültür ve Turizm Bakanlığımızla iş birliği yaparak restorasyon çalışmalarına başladık. İşe başladığımız ilk günden beri adeta bir yapbozun parçalarını tamamlar gibi çalışmaları titizlikle sürdürüyoruz. Hamdolsun restorasyon çalışmalarında önemli bir aşamayı geride bıraktık. Taşların imalatı, duvarların örülmesi, pencerelerin ve şadırvan çatısının yeniden oluşturulması gibi işlemlerden sonra son olarak caminin yeniden imal edilen ahşap kubbe kısmı da başarılı şekilde yerine yerleştirildi. Yapının her bir taşını, her bir detayını büyük bir hassasiyetle ele alıyoruz. İnşallah çalışmalarımızı mümkün olan en kısa sürede tamamlayarak bu manevi yapıyı yeniden ibadete açmak için sabırsızlanıyoruz."

Bu süreçte emeği geçenlere teşekkür eden Altay, "Tüm ekip arkadaşlarımıza, bilim insanlarına, Konyalılara, müteahhit firmaya ve destek veren herkese şükranlarımı sunuyorum. Rabbim bizlere, tarihimize ve manevi değerlerimize sahip çıkma bilinci nasip etsin. Konya-Hatay kardeşliği adına restorasyonunu sürdürdüğümüz Habib-i Neccar Camii, geçmişte olduğu gibi gelecekte de Müslümanların buluşma noktası, duaların yükseldiği kutlu bir mekan olmaya devam edecek" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Habib-i Neccar Camii Restorasyonu Devam Ediyor - Son Dakika

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