Hacet Bayramı'nda 500 kg Et Kavruldu

Geleneksel Hacet Bayramı için yarım ton et kavruldu

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde yüzyıllardır sürdürülen Hacet Bayramları, bu yıl Dedeler köyünde başladı. Dev kazanlarda kavrulan kavurmalar vatandaşlara ikram edilirken, geleneksel güreş müsabakaları ise büyük ilgi gördü.

Bolu'da her yıl geleneksel olarak düzenlenen Hacet Bayramı etkinlikleri başladı. Bu yıl ilk olarak Mudurnu ilçesine bağlı Dedeler köyünde başlayan bayrama, yüzlerce kişi katıldı. Günler öncesinden yapılan hazırlıkla 500 kilogram et ve 500 kilogram bulgur, dev kazanlarda kaynatıldı. Traktörlerle alana getirilen yiyecekler, yüzlerce kişiye ikram edildi. Hacet Bayramı, farklı köylerden ve çevreden yaklaşık 4 bin kişinin katılımıyla kutlandı. Ata sporu olan güreşlerde de başarı gösteren gençlere ödül olarak 50 bin lira verildi.

"4 bin kişilik et kavurduk"

500 kilogram et ve 500 kilogram bulgur hazırladıklarını söyleyen Dedeler Köyü Muhtarı Mehmet Çamlıca, "Bu asırlardır devam eden bir gelenek. İnşallah bizden sonra da bu geleneği devam ettirirler. 500 kilogram et, 500 kilogram bulgur hazırladık. 4 bin kişilik et kavurduk" dedi.

"Böyle geleneklerin yapılması lazım ki gençlerimizi ata sporumuza alıştıralım"

Bayramda düzenlenen ödüllü güreşlerde cazgırlık yapan İsmail Efe ise uzun yıllardır bu görevi üstlendiğini belirterek, "Mudurnu'muzda yıllardır cazgırlık geleneğini yürütüyorum. Ata sporumuz olan güreşi canlandırıyoruz. Geleceğe bu sporu aktarmaya çalışıyoruz. Genelde 20'ye yakın köy bu hacet bayramlarını yapmakta. Böyle geleneklerin yapılması lazım ki gençlerimizi ata sporumuza alıştıralım" ifadelerini kullandı.

Bayram etkinliklerinin yaz boyunca farklı köylerde devam edecek.