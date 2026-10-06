Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası sezon açılışını CSO Ada Ankara'da yaptı

Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası sezon açılışını CSO Ada Ankara'da yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası, yeni sanat sezonu açılış konserini CSO Ada Ankara'da şef Prof. Rengim Gökmen yönetiminde gerçekleştirdi. Viyolonsel sanatçısı Poyraz Baltacıgil'in solist olarak yer aldığı konserde Özbayrak, Çaykovski ve Franck'ın eserleri seslendirildi.
Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası, yeni sanat sezonunun açılış konserinde Ankara'da sanatseverlerle buluştu.
CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da düzenlenen Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası'nın açılış konserinde orkestrayı şef Prof. Rengim Gökmen yönetti.
Konserin başkemancılığını Burcu Zorlu üstlenirken, viyolonsel sanatçısı Poyraz Baltacıgil solist olarak sahne aldı.
Konser programında Orhan Veli Özbayrak'ın "Oda Orkestrası için Süit", Pyotr İlyiç Çaykovski'nin "Bir Rokoko Teması Üzerine Varyasyonlar" ve Cesar Franck'ın "Senfoni" adlı eserleri yer aldı.
Açılış konserinde, 2016'da bestelenen Özbayrak'ın "Oda Orkestrası için Süit"i, Türk Halk Müziği dansları ve müziğinden esinlenen yapısıyla dinleyicilere sunuldu.
Türk ve Batı müziği repertuvarından farklı dönem ve üsluplardaki eserleri bir araya getiren konser, orkestranın Cesar Franck'ın "Senfoni" eserini seslendirmesinin ardından sona erdi.
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