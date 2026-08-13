Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri İçin Yoğun İlgi - Son Dakika
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Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri İçin Yoğun İlgi

Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri İçin Yoğun İlgi
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Hacı Bektaş Veli'nin 755. ölüm yıl dönümü dolayısıyla Hacıbektaş'ta yoğun ziyaretçi akını var.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde bulunan Hacı Bektaş Veli Türbesi; Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a yürüyüşünün 755'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek anma törenleri öncesinde yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğruyor.

Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a yürüyüşünün 755'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek etkinlikler kapsamında Türkiye'nin farklı kentlerinden Hacıbektaş ilçesine gelen vatandaşlar, ilk olarak Hacı Bektaş Veli'nin kabrinin bulunduğu türbeyi ziyaret ediyor. Türbede dua eden ziyaretçiler, daha sonra külliye içerisindeki Pir Evi ve müze bölümünü geziyor. Ziyaretçiler, Hacı Bektaş Veli'nin manevi mirasının önemli simgelerinden olan Aslanlı Çeşmeyi de ziyaret ederek buradan su içip dua ediyor. Hacı Bektaş Veli'nin sevgi, hoşgörü, birlik, kardeşlik ve insan sevgisi üzerine öğretilerinin yaşatıldığı külliyede, anma programları öncesinde yoğunluk yaşanıyor. Yerli ziyaretçilerin yanı sıra yabancı turistlerin de ilgi gösterdiği Hacı Bektaş Veli Külliyesi, ziyaretçilere tarihi ve manevi atmosferi bir arada yaşatıyor.

14-15 Ağustos'ta etkinlikler düzenlenecek

Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri, 14-15 Ağustos 2026 tarihlerinde Hacıbektaş ilçesinde gerçekleştirilecek. Hacı Bektaş Veli'nin Hakk'a yürüyüşünün 755'inci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenecek anma programına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katılacak. İki gün sürecek program kapsamında Hacı Bektaş Veli anılacak, çeşitli kültür ve sanat etkinlikleri gerçekleştirilecek. Programda Erdal Akkaya, Elif Buse Doğan, Yudum ve Mustafa Eke sahne alacak. Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı tarafından duyurulan etkinliklerde birlik, kardeşlik ve muhabbet mesajları öne çıkarılırken, vatandaşlar Hacı Bektaş Veli'nin manevi huzurunda buluşmaya davet edildi.

Hacıbektaş'ta 14-15 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinlikler nedeniyle ilçede yoğunluk yaşanması beklenirken, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelecek vatandaşların Hacı Bektaş Veli Külliyesi'ni ziyaret etmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

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