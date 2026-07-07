Hacı Kılıç Camii'nin Estetiği Sanata Yansıyor - Son Dakika
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Hacı Kılıç Camii'nin Estetiği Sanata Yansıyor

Hacı Kılıç Camii\'nin Estetiği Sanata Yansıyor
07.07.2026 17:07
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Kayseri'deki Hacı Kılıç Camii'nin taş işçiliği, sanat eserlerine ilham kaynağı oldu.

Kayseri'deki tarihi Hacı Kılıç Camii ve Medresesi'nin taş işçiliği, mimari süslemeleri ve Selçuklu sanatındaki estetik anlayışından ilham alan eserler sanat eserlerine yansıtıldı.

Kayseri'de 1249 yılında Anadolu Selçuklu Devleti döneminde Sultan 2. Keykavus zamanında vezirlerden Ebü'l-Ksım b. Ali et-Tüsi tarafından yaptırılan Hacı Kılıç Camii'nin, taş işçiliği mimari süslemeleri ve Selçuklu sanatındaki estetik anlayışı Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü sanatçıları tarafından sanat eserlerine yansıtıldı. Hacı Kılıç Camii'nin Selçuklu Dönemi'nin en iyi taş işçiliğine örnek esinler oluşturduğunu söyleyen Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü Kurum Müdürü Ali Durmuş, "Kurumumuzda bu yıl yapmış olduğumuz yerel temalar kapsamında konularımızdan birisi Hacı Kılıç Camii'ydi. Hacı Kılıç Camii'nin motiflerinden esinlenerek çeşitli ürünler ortaya koyduk. Hacı Kılıç Camii taş işçiliği bakımından Selçuklu döneminin en iyilerinden. Mihrap ve giriş taş kapıları olsun ciddi bir taş ustalığı eserleri mevcut. Buradan 46 adet motif çıkardık. Bunların vektörel çizimlerini yaptıktan sonra atölyelerimize verildi. Normal, seramik ve dokuma atölyelerimizde eserlere çevrildi. Buradaki tüm ürünlerin esin kaynağı Hacı Kılıç Camii'dir. Hacı Kılıç Camii temamız bitti. Kayseri'nin hamam ve çeyiz kültürü projelerimiz devam ediyor. Bittiklerinde onlarında tanıtımını yapacağız" dedi.

Eserlerde ciddi bir ustalık olduğunu kaydeden İsmail Durmuş, "Bölgemizde ve yöremizde bulunan tarihi yapılara, bu yapıların üzerinde bulunan eski motifler, desenlerin hepsinin bir anlamı var. O günün şartlarında bunlardan neden, nasıl, neye göre yapılmış ciddi bir ustalık var. Bu eserleri gün yüzüne çıkartmak, onları yeniden tanıda bilmek ve yeni ürünlerde esin kaynağı oluştura bilmek amacıyla yapıldı. Bizler aynı zamanda tarihi ve kültürel tabiat varlıklarımıza sahip çıkan bir kurumuz. Bunları yeniden gündeme getirip insanların beğenisine sunuyoruz" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Hacı Kılıç Camii'nin Estetiği Sanata Yansıyor - Son Dakika

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