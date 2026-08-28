Hacı Yusuf Taş Camisi Yeniden İnşa Ediliyor

Malatya'da Sultan 2. Abdülhamid'in verdiği destekle yapılan ve 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi'nde süsleme ve kalem işleri yapılıyor.

Yapımına 1893'te başlanan caminin, 3 Mart 1894'te deprem sonucu yıkılması üzerine aynı yerde Sultan 2. Abdülhamid'in verdiği destekle 1912'de caminin yapımı tamamlandı.

Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 2020'deki depremde de bir kısmı yıkılan ve tekrar onarılan cami, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkıldı.

Hacı Yusuf Taş Camisi Projesi'nin hazırlanması ve restorasyonu işi ihalesinin ardından, Temmuz 2023'te sözleşme imzalanarak yer teslimi yapıldı.

Ecdat yadigarı caminin ayağa kaldırılması için Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce başlatılan çalışmalar kapsamında oluşturulan bilim kurulunun önerileri doğrultusunda proje yürütüldü.

Kubbesi çöken ve duvarlarının bir kısmı yıkılan cami için bilim kurulu kararları doğrultusunda kalan duvarlarının sökülmesine, zemin iyileştirmelerinin yapılmasına ve yapının yeniden inşası kararlaştırıldı.

Yeniden inşa projesi ve raporlarının, Sivas Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanması ile çalışmalara başlandı.

Caminin taşları numaralandırılarak yeniden inşa projesinde kullanıldı. Mevcut taşlar kullanılmak suretiyle cami duvarları yeniden örüldü.

Yapıyı hafifletmek ve daha stabil üst örtü teşkil edilebilmesi amacıyla kubbeler çelik olarak yapıldı, çelik kubbe konstrüksiyonunun dış yüzeyleri yapının kendi taşları ile kaplanarak, üzerleri kurşun ile örtüldü.

İç mekanda, bezeme çalışmaları kapsamında kalemişi çalışmaları yeniden yapılıyor. Bu kapsamda yapının özgün mimari sanatsal özellikleri dikkate alınarak çalışmalar titizlikle yürütülüyor. Ana kubbenin göbeğine özgününe uygun hazırlanan Ayetel Kürsi ayeti işlendi.

Yerden ısıtma sistemi uygulanarak ahşap kaplama ile döşeme çalışmaları tamamlandı. Kadınlar mahfilindeki işlemler de son aşamasına geldi.

Çevresel çalışmaların tamamlanması ve halı serilmesinin ardından caminin ibadete açılması planlanıyor.