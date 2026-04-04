Hacıfazlıoğlu, Kitap Fuarı\'nda Okurlarla Buluştu

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Erkan Hacıfazlıoğlu, 23. Ankara Kitap Fuarı'nda kitaplarını imzaladı, okurlarla sohbet etti.

Hacıfazlıoğlu, ATO Congresium'da bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Ankara Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen imza gününde okurlarıyla bir araya geldi.

Altınordu Yayınları standında kitaplarını imzalayan Hacıfazlıoğlu, AA muhabirine, eserleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Hacıfazlıoğlu, müfettişlik görevi sırasında sahada edindiği deneyimlerin ve yıllar içinde yaptığı okumaların yazarlık sürecinin temelini oluşturduğunu söyledi.

Eserlerinde Asya'dan Avrupa'ya, Suriye'den Mısır'a uzanan Türk tarihini ele aldığını aktaran Hacıfazlıoğlu, "Asya Türk Hun İmparatorluğu", "Avrupa Türk Hun İmparatorluğu", "Gök Türk İmparatorluğu", "Uygur Türk İmparatorluğu" ve "Geçmişten Günümüze Haşhaşi Tarikatı" adlı eserlerini okurla buluşturduğunu kaydetti.

Gençlerin öncelikle kendi tarih ve kültürünü yerli kaynaklardan öğrenmesi gerektiğini belirten Hacıfazlıoğlu, "Öncelikle Türk yazarlardan kendi tarihimizi öğrenelim. Dünya tarihinden Türkleri çıkarırsak dünya tarihini yazamayız. Bu anlamda bütün gençlerin kültürümüzü, geleneklerimizi, öncelikle bizim yazarlarımızdan okumalarını tavsiye ediyorum." dedi.