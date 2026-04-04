Hacıfazlıoğlu, Kitap Fuarı\'nda Okurlarla Buluştu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

04.04.2026 19:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Hacıfazlıoğlu, Ankara Kitap Fuarı'nda kitap imzaladı.

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Erkan Hacıfazlıoğlu, 23. Ankara Kitap Fuarı'nda kitaplarını imzaladı, okurlarla sohbet etti.

Hacıfazlıoğlu, ATO Congresium'da bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Ankara Kitap Fuarı kapsamında düzenlenen imza gününde okurlarıyla bir araya geldi.

Altınordu Yayınları standında kitaplarını imzalayan Hacıfazlıoğlu, AA muhabirine, eserleriyle ilgili değerlendirmede bulundu.

Hacıfazlıoğlu, müfettişlik görevi sırasında sahada edindiği deneyimlerin ve yıllar içinde yaptığı okumaların yazarlık sürecinin temelini oluşturduğunu söyledi.

Eserlerinde Asya'dan Avrupa'ya, Suriye'den Mısır'a uzanan Türk tarihini ele aldığını aktaran Hacıfazlıoğlu, "Asya Türk Hun İmparatorluğu", "Avrupa Türk Hun İmparatorluğu", "Gök Türk İmparatorluğu", "Uygur Türk İmparatorluğu" ve "Geçmişten Günümüze Haşhaşi Tarikatı" adlı eserlerini okurla buluşturduğunu kaydetti.

Gençlerin öncelikle kendi tarih ve kültürünü yerli kaynaklardan öğrenmesi gerektiğini belirten Hacıfazlıoğlu, "Öncelikle Türk yazarlardan kendi tarihimizi öğrenelim. Dünya tarihinden Türkleri çıkarırsak dünya tarihini yazamayız. Bu anlamda bütün gençlerin kültürümüzü, geleneklerimizi, öncelikle bizim yazarlarımızdan okumalarını tavsiye ediyorum." dedi.???????

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Kültür Sanat, Edebiyat, Etkinlik, Ankara, Kültür, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2026 05:45:49. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.