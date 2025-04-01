Hadrianopolis Antik Kenti Bayramda Ziyaretçi Akınına Uğradı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Hadrianopolis Antik Kenti Bayramda Ziyaretçi Akınına Uğradı

Ramazan Bayramı'nda Hadrianopolis, 10 bin ziyaretçi ile tarihi bir ilgi gördü.

01.04.2025 13:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ramazan Bayramı'nda Karabük'teki Hadrianopolis Antik Kenti'ni ziyaret edenler, tarihle iç içe vakit geçirme imkanı buldu.

Geç Kalkolitik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan antik kentte, Karabük Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ersin Çelikbaş'ın başkanlığında yürütülen kazı ve restorasyon çalışmaları sürüyor.

Ören yeri statüsü kazanan ve ziyaretçilerden ilgi gören antik kenti, bayram tatilinin ilk 3 günü yaklaşık 10 bin kişi ziyaret etti.

"Antik kentte bayramda ziyaretçi hareketliliği yaşandı"

Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Cıva, AA muhabirine bayramda antik kentte ziyaretçi hareketliliği yaşandığını söyledi.

Özellikle doğa ve arkeolojiyi buluşturan cam terasın ziyaretçilerin beğenisini kazandığını belirten Cıva, "Hadrianopolis, Karabük'ün en önemli arkeolojik ziyaret noktası. Antik kenti hak ettiği yerlere getirmek için çalışmalara durmadan devam ediyoruz. Hadrianopolis gün geçtikçe hak ettiği ilgiyi görmeye başladı." diye konuştu.

Cıva, Hadrianopolis'te konaklama alanları, restoranlar ve yöresel ürün pazarı kurarak ilçe turizmine destek vermek istediklerini belirtti. Ayrıca her yıl Hadrianopolis şenlikleri düzenleyeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA

Ramazan Bayramı, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Etkinlikler, Eskipazar, Kültür, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Hadrianopolis Antik Kenti Bayramda Ziyaretçi Akınına Uğradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Volkan Konak’a büyük saygısızlık Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti Volkan Konak'a büyük saygısızlık! Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti
Dortmund’dayken neler olmuş neler Nuri Şahin hakkında olay yaratacak iddia Dortmund'dayken neler olmuş neler! Nuri Şahin hakkında olay yaratacak iddia
Tutuklanan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı için olay iddia: Ruhsat için 6 milyon lira istedi Tutuklanan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı için olay iddia: Ruhsat için 6 milyon lira istedi
İsrailli komutandan ’7 Ekim’ itirafı: Olayların boyutunu yanlış anladık İsrailli komutandan '7 Ekim' itirafı: Olayların boyutunu yanlış anladık
Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe maçı için Şükrü Saracoğlu Stadyumu’na geldi Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe maçı için Şükrü Saracoğlu Stadyumu'na geldi
CHP’nin boykot çağrısına karşın Bakan Yerlikaya alışverişe çıktı CHP'nin boykot çağrısına karşın Bakan Yerlikaya alışverişe çıktı
Dünyaca ünlü rock grubu Muse, boykot çağrıları sonrası İstanbul konserini erteledi Dünyaca ünlü rock grubu Muse, boykot çağrıları sonrası İstanbul konserini erteledi
Depremin vurduğu Myanmar’da askeri cunta geçici ateşkes ilan etti Depremin vurduğu Myanmar'da askeri cunta geçici ateşkes ilan etti
Kılıçdaroğlu tartışmalara noktayı koydu: Kurultayda aday değilim Kılıçdaroğlu tartışmalara noktayı koydu: Kurultayda aday değilim
58 yaşında ölen Volkan Konak’ın tüyleri diken diken eden sözleri 58 yaşında ölen Volkan Konak'ın tüyleri diken diken eden sözleri
ABD Başkanı Trump’ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor

13:17 Kılıçdaroğlu tartışmalara noktayı koydu: Kurultayda aday değilim Kılıçdaroğlu tartışmalara noktayı koydu: Kurultayda aday değilim
12:10 58 yaşında ölen Volkan Konak’ın tüyleri diken diken eden sözleri 58 yaşında ölen Volkan Konak'ın tüyleri diken diken eden sözleri
10:47 ABD Başkanı Trump’ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor ABD Başkanı Trump'ın gümrük vergileri listesinde Rusya yer almıyor
10:43 Memur ve emeklilerin zam oranı değişti Memur ve emeklilerin zam oranı değişti
09:31 Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu dahil 11 kişiye ’boykot’ gözaltısı Ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu dahil 11 kişiye 'boykot' gözaltısı
18:59 İngiliz devlerinden radikal karar Taraftarları ABD’ye giremeyecek İngiliz devlerinden radikal karar! Taraftarları ABD'ye giremeyecek
18:38 Galip gelen futbolcular servet kazanacak Fenerbahçe ve Galatasaray arasında dudak uçuklatan prim düellosu Galip gelen futbolcular servet kazanacak! Fenerbahçe ve Galatasaray arasında dudak uçuklatan prim düellosu
18:35 Depremin vurduğu Myanmar’da askeri cunta geçici ateşkes ilan etti Depremin vurduğu Myanmar'da askeri cunta geçici ateşkes ilan etti
18:26 Dünyaca ünlü rock grubu Muse, boykot çağrıları sonrası İstanbul konserini erteledi Dünyaca ünlü rock grubu Muse, boykot çağrıları sonrası İstanbul konserini erteledi
18:22 CHP’nin boykot çağrısına karşın Bakan Yerlikaya alışverişe çıktı CHP'nin boykot çağrısına karşın Bakan Yerlikaya alışverişe çıktı
18:07 Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe maçı için Şükrü Saracoğlu Stadyumu’na geldi Galatasaraylı taraftarlar, Fenerbahçe maçı için Şükrü Saracoğlu Stadyumu'na geldi
17:59 İsrailli komutandan ’7 Ekim’ itirafı: Olayların boyutunu yanlış anladık İsrailli komutandan '7 Ekim' itirafı: Olayların boyutunu yanlış anladık
17:46 Tutuklanan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı için olay iddia: Ruhsat için 6 milyon lira istedi Tutuklanan eski Beylikdüzü Belediye Başkanı için olay iddia: Ruhsat için 6 milyon lira istedi
17:05 Dortmund’dayken neler olmuş neler Nuri Şahin hakkında olay yaratacak iddia Dortmund'dayken neler olmuş neler! Nuri Şahin hakkında olay yaratacak iddia
16:41 Volkan Konak’a büyük saygısızlık Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti Volkan Konak'a büyük saygısızlık! Mezarı başında kaydedilen görüntü pes dedirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.04.2025 13:46:22. #7.12#
SON DAKİKA: Hadrianopolis Antik Kenti Bayramda Ziyaretçi Akınına Uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement