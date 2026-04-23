Hafız Öğrencilere Ziyaret

Erzurum İl Müftü Yardımcısı Dr. Sebahattin Erdoğan, şehrin manevi kalbi olan Daru'l Huffaz'ı ziyaret ederek hafızlık eğitimini tamamlayan ve devam eden öğrencilerle bir araya geldi.

Ziyaret kapsamında, hafızlığını tamamlayan bir öğrenci belge takdim töreni düzenlendi. Genç hafıza Hafızlık Belgesi'ni bizzat takdim eden Dr. Sebahattin Erdoğan, hafızlığın sadece bir ezber değil, bir ömür boyu taşınacak mukaddes bir emanet olduğunu vurguladı.

Öğrencilerle yakından ilgilenen ve onlarla hasbihal eden Erdoğan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Kur'an'ın muhafızları olan gençlerimiz, toplumumuzun manevi kandilleridir. Bu kutlu yolda emek veren hem talebelerimizi hem de onları yetiştiren hocalarımızı tebrik ediyorum."

Törenin sonunda Dr. Sebahattin Erdoğan, hafızlığını tamamlayan öğrenci yanı sıra eğitimine devam eden diğer öğrencilere de motivasyon amacıyla çeşitli hediyeler takdim etti. Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. - ERZURUM