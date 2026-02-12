Hafsa Sultan Kervansarayı Restorasyon Çalışmaları Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Hafsa Sultan Kervansarayı Restorasyon Çalışmaları Başlıyor

12.02.2026 20:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Valisi Akbıyık, Marmaris'teki Hafsa Sultan Kervansarayı'nın restorasyonu için bilgi aldı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Marmaris'te Kanuni Sultan Süleyman'ın Rodos'u fethi sırasında annesi Ayşe Hafsa Sultan adına yaptırdığı Hafsa Sultan Kervansarayı ile Marmaris Kalesi'ndeki müzede incelemede bulundu.

Marmaris Ticaret Odası (MTO) tarafından projelendirilen ve Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından kamulaştırma süreci devam eden Hafsa Sultan Kervansarayı'nda, kamulaştırmanın ardından restorasyona başlanacak.

Ön cephe ve yan yüzeylerin temizlenmesi, ahşap çerçeve, kapılar ve zeminin yenilenmesi ile kemerlerin ışıklandırılarak genel görünümünün iyileştirilmesi için hazırlanan basit tadilat projesine geçilecek.

MTO'nun destekleriyle Marmaris Müzesi'nde yapılan yeni sergi salonunu da ziyaret eden Vali Akbıyık, müzede sergilenen 2 bin 500 yıllık bronz heykel "Denizden Gelen Kadın: Leyla"yı da yerinde inceledi.???????

Akbıyık, buradaki konuşmasında, Marmaris Müze Müdürü Şehime Atabey'den tarihi kale girişinde menzilhane olarak da bilinen Hafsa Sultan Kervansarayı'nın son durumu ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tarihi yapının uzun süredir yeniden ayağa kaldırılması ve turizme kazandırılması için başta kamulaştırma olmak üzere çalışmaların yürütüldüğünü belirten Akbıyık, "Restorasyonun tamamlanmasıyla birlikte yapı kültür turizmine önemli katkılar sağlayacak." dedi.???????

MTO Başkanı Mutlu Ayhan ise ilk etapta koruma altına alınacak yapının basit tadilat-onarım uygulaması için müze müdürlüğüyle iş birliği içinde çalıştıklarını, Muğla Kültür Varlıkları Koruma Kurulunun onayının ardından haziran ayına kadar uygulamaya geçileceğini kaydetti.

Vali Akbıyık, beraberinde Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Muzaffer Aravi ve kurum temsilcileriyle birlikte Marmaris Kalesi'ndeki Marmaris Müzesi'ni de ziyaret etti.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Kültür Sanat, Marmaris, Kültür, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Hafsa Sultan Kervansarayı Restorasyon Çalışmaları Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’tan “VAR ziyareti“ iddialarına yanıt Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'tan "VAR ziyareti" iddialarına yanıt
ABD çekildi, Suriye hükümeti Tenef Üssü’nü devraldı ABD çekildi, Suriye hükümeti Tenef Üssü'nü devraldı
Bahçeli çağrı yapmıştı Ortak raporda, Öcalan’a umut hakkı yok Bahçeli çağrı yapmıştı! Ortak raporda, Öcalan'a umut hakkı yok
E-Devlet’ten doğrulama yapmayana kötü haber 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak E-Devlet'ten doğrulama yapmayana kötü haber! 3 gün sonra başlıyor, 200 bin ilan kaldırılacak
CHP’li vekilden Meclis’te olay iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti CHP'li vekilden Meclis'te olay iddia: Jandarma kuyumcu aracını gasp etti
Afet konutlarında ödeme takvimi netleşti: 2 yıl ödemesiz, 8.750 TL sabit taksit Afet konutlarında ödeme takvimi netleşti: 2 yıl ödemesiz, 8.750 TL sabit taksit

23:05
Zehirli yengeç yiyen Filipinli vlogger ve arkadaşı hayatını kaybetti
Zehirli yengeç yiyen Filipinli vlogger ve arkadaşı hayatını kaybetti
22:57
Asensio’yu sevindiren gelişme Yıllardır beklediği haber geldi
Asensio'yu sevindiren gelişme! Yıllardır beklediği haber geldi
22:19
Trump: Önümüzdeki ay İran’la bir anlaşmaya varılabileceğini düşünüyorum
Trump: Önümüzdeki ay İran'la bir anlaşmaya varılabileceğini düşünüyorum
21:38
Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş
Altın ve gümüş fiyatlarında sert düşüş
21:11
Hasan Can Kaya’nın uyuşturucu testi negatif çıktı
Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu testi negatif çıktı
21:10
Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM’de kabul edildi
Trafik düzenlemelerini içeren kanun teklifi, TBMM'de kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 23:21:44. #7.11#
SON DAKİKA: Hafsa Sultan Kervansarayı Restorasyon Çalışmaları Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.