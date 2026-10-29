Hakikatin Ölümü filminin dünya prömiyeri Antalya Altın Portakal'da yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Hakikatin Ölümü filminin dünya prömiyeri Antalya Altın Portakal'da yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakikatin Ölümü filminin dünya prömiyeri Antalya Altın Portakal\'da yapıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "Hakikatin Ölümü" filminin dünya prömiyeri AKM Aspendos Salonu'nda yapıldı. Gösterimin ardından düzenlenen söyleşide yönetmen Hüseyin Karabey ile oyuncular Mert Fırat ve Mehmet Günsür filmi değerlendirdi.

Bu yıl 63'üncüsü düzenlenen Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan "Hakikatin Ölümü" filminin dünya prömiyeri gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen festival, film gösterimleri ve söyleşilerle devam ediyor.

Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda, yönetmenliğini ve senaristliğini Hüseyin Karabey'in üstlendiği, Mert Fırat, Mehmet Günsür, Yağmur Elif Seber, Ümit Çırak ve Emre Yıldızlar'ın rol aldığı "Hakikatin Ölümü" filminin gösterimi sonrası söyleşi gerçekleştirildi.

Söyleşide konuşan yönetmen Karabey, kuşaklar arası aktarılmış, biriktirilmiş problemler olduğunu ve bu tür konuları seçmeyi tercih ettiğini söyledi.

Filmle ilgili güzel dönüşler aldıklarını, eleştiri ve övgülerin tamamını kabul ettiğini belirten Karabey, "Muhteşem bir ekiple yoğun bir şekilde çalıştık. Güzel bir şey çıktıysa ekibin iyi olmasından, bir hata ve kusur varsa o da benim kusurumdur." dedi.

Oyuncu Fırat ise yağmur altında kendilerine destek veren sinemaseverlere teşekkür etti.

Canlandırdıkları karakterlerin kendilerine emanet olduğunu anlatan Fırat, "Biz de onları bir yere kadar getirdik. Feridun'u ilk olarak romandan okudum. 90'lı yılların karanlık dönemleriyle ilgili çok fazla içerikler var. Dolayısıyla tarafsız bir şekilde içerideki insan hikayelerini, insanların nasıl yürüyen cesetlere dönüştüğünü görebiliyoruz. Ekip olarak sert bir hikayeyi sinemaya taşıdık." diye konuştu.

Oyuncu Günsür, her hikayenin bir sorumluluğu olduğunu dile getirdi.

Gerçek duygulardan bahsedildiğinde, bunları yaşayanlara karşı sorumluluklarının olduğunu kaydeden Günsür, "Gerçek karakterleri canlandırıyorsak daha dikkatli olmalı, karakterlere hassas yaklaşmalıyız." dedi.

Oyuncu için heyecanlı ve güzel bir hikaye olduğunu vurgulayan Günsür, bağımsız sinemaya gönül veren herkese teşekkür etti.

"Karanlık önce seni kullanır, sonra yok eder." ifadesini kullanan Günsür, "Hikayedeki olaylar sadece Türkiye'de değil bütün dünyada var. Biz de bunu unutturmamak istiyoruz." diye konuştu.

Filmin konusu özetle şöyle:

"Feridun'un sakin hayatı, eski dostu Timuçin'in bir hesaplaşma için aniden ortaya çıkmasıyla değişir. Timuçin geçmişte işlediği cinayetlerin vicdan azabını çekmekte ve teslim olmayı düşünmektedir. Feridun bir şekilde onun teslim olmasını engellemek ister, bu aslında kendi özgürlüğü için de gereklidir. Geçmiş ve ilişkiler Feridun'un tüm dünyası olan evinde, kilitlediği kapısının ardından sorgulanmaya başlanır."

Kaynak: AA
Hüseyin KarabeyFilm FestivaliMehmet GünsürKültür SanatMert FıratYönetmenAspendosAntalyaDünyaAKMSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi
Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar Fenerbahçe taraftarı takımın başına onu istiyor: Gelirse şampiyon yapar
“Gizli planı açıklıyorum“ diyen İslam Memiş’ten çok konuşulacak altın çıkışı "Gizli planı açıklıyorum" diyen İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın çıkışı
Ağrı’da arka koltuktan çekilen video kazayla bitti: Sürücü Muhammed Uçar öldü Ağrı'da arka koltuktan çekilen video kazayla bitti: Sürücü Muhammed Uçar öldü
Ünlü oyuncu Daisy May Cooper 24 bedenden 10 bedene düştü Ünlü oyuncu Daisy May Cooper 24 bedenden 10 bedene düştü
Brezilya’da seçimi kaybeden Flavio Bolsonaro ABD’ye kaçtı Brezilya'da seçimi kaybeden Flavio Bolsonaro ABD'ye kaçtı
23:07
Netanyahu’nun partisinin, “Arap partileri oyları çaldı“ iddiasına yalanlama
Netanyahu'nun partisinin, "Arap partileri oyları çaldı" iddiasına yalanlama
22:28
Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel’den yorum
Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel'den yorum
22:25
Van’da trafik kazasında yaralanan polis memuru Tayfun Akalan şehit oldu
Van'da trafik kazasında yaralanan polis memuru Tayfun Akalan şehit oldu
21:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump telefonda görüştü
21:46
Mustafa Sarıgül hakkında mide bulandıran “masaj“ iddiası
Mustafa Sarıgül hakkında mide bulandıran "masaj" iddiası
21:02
Fed, faizi sabit bıraktı
Fed, faizi sabit bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 01:56:56. #.0.3#
SON DAKİKA: Hakikatin Ölümü filminin dünya prömiyeri Antalya Altın Portakal'da yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android