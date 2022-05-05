Halfeti'de 6. Meyve Yemekleri Festivali düzenlenecek - Son Dakika
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Halfeti'de 6. Meyve Yemekleri Festivali düzenlenecek

05.05.2022 12:48
Halfeti'de 6. Meyve Yemekleri Festivali düzenlenecek

Halfeti Beleyesi tarafından 6. Meyve Yemekleri Festivali düzenlenecek.

Halfeti Beleyesi tarafından 6. Meyve Yemekleri Festivali düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçenin değerlerini de gün yüzüne çıkarma hedefi kapsamında 3 gün sürecek olan ve 7 Mayıs'ta yaban meyveleri toplama yürüyüşüyle başlayacak bir dizi etkinlik düzenlenecek.

8 Mayıs'ta Jens Notroof ve Betül Çeçen "Meyve Mutfağının dünü ve bugünü" adlı sergi açacağı festivalde Nevin Halıcı, Bayram Özrek, Ceyhun Uçuk, Fatih Kayıran Anadolu'nun Meyve Yemekleri Paneli'ne konuk olacak.

Festival Alanı Açılışında ise katılımcılara ekmek arası kara dutlu Şabut balığı ikram edilecek.

Festivalin son günü olan 9 Mayıs'ta ise Ünlü Şeflerle Atölyeler etkinliğinde gerçekleşeceği festival, Dr. Laura Dietrich'in Meyveler ve Avcı Toplayıcı Mutfağı Söyleşisi ile son bulacak.

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Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Halfeti'de 6. Meyve Yemekleri Festivali düzenlenecek - Son Dakika


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