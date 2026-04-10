Halit Akçatepe İçin Anma Töreni

TÜRK sinemasının usta oyuncularından olan Halit Akçatepe, 13 Nisan Pazartesi günü Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenecek özel bir törenle anılacak.

Türk sinemasının unutulmaz isimlerini anmak amacıyla hayata geçirilen 'Yeşilçam Ustalarına Saygı' programı serisinin ilki Halit Akçatepe için düzenlenecek. 13 Nisan Pazartesi akşamı düzenlenecek gecenin sunuculuğunu Erkan Kolçak Köstendil yapacak. Saat 20.00'de başlayacak anma programında; Emel Sayın, Nükhet Duru ve Serkan Çağrı, usta sanatçının anısına sahne alacak. Program kapsamında ayrıca Akçatepe'nin hayatını ve sanat yolculuğunu anlatan özel bir belgesel gösterimi gerçekleştirilecek.