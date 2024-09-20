Haluk Bilginer, bir kez daha Emmy Ödülleri\'nde aday gösterildi

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Şahsiyet dizisindeki rolüyle 2019 yılında Emmy Ödül Töreni'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi olan Haluk Bilginer, bir kez daha aday gösterildi.

BİR KEZ DAHA YARIŞACAK

Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Safir dizisi Türkiye'yi dizi dalında temsil edecek. Usta oyuncu bu sefer de Şahsiyet dizisinin 2. sezonunda performansıyla En İyi Erkek Oyuncu kategorisinde ülkemizi temsil edecek. 52. Uluslararası Emmy Dünya Televizyon Festivali, 22-24 Kasım tarihleri arasında New York'ta düzenlenecek. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde 21 ülkeden 56 Aday 14 kategoride yarışacak.

İlhan Şen, Özge Yağız ve Burak Berkay Akgül'ün başrollerinde yer aldığı Safir dizisi Pembe Dizi Dalında Emmy Ödül Töreni'nde yarışacak.