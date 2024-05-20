Haluk Levent Gazze'deki soykırıma dikkat çekti - Son Dakika
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Kültür Sanat

Haluk Levent Gazze'deki soykırıma dikkat çekti

Osmangazililer Gazze'deki soykırıma sessiz kalmadı, on binlerce kişi Gazze için saygı duruşunda bulundu

20.05.2024 00:33
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Haluk Levent Gazze'deki soykırıma dikkat çekti

Osmangazililer Gazze'deki soykırıma sessiz kalmadı

On binlerce kişi Gazze için saygı duruşunda bulundu

BURSA - Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına katılan ünlü şarkıcı Haluk Levent, Filistin'de yaşanan soykırıma dikkat çekti. Ünlü şarkıcının isteği üzerine on binlerce kişi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında, başta çocuklar olmak üzere tüm hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinde, Filistin'de İsrail zulmü altındaki çocuk ve gençler unutulmadı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Osmangazi Meydanı'nda konser verecek olan ünlü şarkıcı Haluk Levent'in öncülüğünde, on binlerce Osmangazili, bir dakikalık saygı duruşunda bulunarak, Filistin'de yaşanan zulme sessiz kalmadı.

"Gençlerimiz Filistin'deki soykırıma dur diyecektir"

Konser öncesinde Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın ile birlikte sahneye çıkan Haluk Levent, yaptığı konuşmada, "Çok hassas günlerden geçiyoruz. Dünyanın dört bir yanında hiç olmasını istemediğimiz olayların yaşandığını görüyoruz. Ben Atatürk gençliğinin, onun gösterdiği yoldan ilerleyen gençlerimizin, dünyadaki zulme dur diyeceğine inananlardanım. Türkiye Cumhuriyeti devletinin güzel gençleri olarak sizlerin, hiçbir şeyi görmezlikten gelmeden, etrafımızda yaşanan soykırımlara dur diyeceğinizi biliyorum. Bugün, yurt genelinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı çeşitli etkinliklerle coşku içerisinde kutluyoruz. Ancak, hemen yanı başımızda bu coşkuyu yaşayamayan on binlerce aile var. Atatürk gençliği olarak sizlerden bugün bir dakikalığına Filistin'deki soykırıma dikkat çekmek için saygı duruşunda bulunmamızı istiyorum" diye konuştu.

Haluk Levent'in isteği üzerine konser alanın dolduran on binlerce kişi, Gazze için saygı duruşunda bulundu. Haluk Levent'in bu duyarlı hareketi Osmangazililer tarafından uzun süre alkışlandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Haluk Levent Gazze'deki soykırıma dikkat çekti - Son Dakika

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