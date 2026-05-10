Tunceli'de düzenlenen Mameki Fest'te sahne alan sanatçı Haluk Levent, Gülistan Doku için eserler seslendirirken, "Çok enteresan bir haberim var. Ben burada sahneden paylaşamam. Bir iki gün içinde göreceksiniz" ifadelerini kullandı.
Tunceli Valiliği tarafından düzenlenen Mameki Fest kapsamında sahne alan sanatçı Haluk Levent, konser sırasında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Levent, uzun süredir kamuoyunun gündeminde yer alan Gülistan Doku olayının aydınlatılması için çaba gösteren Tunceli Cumhuriyet Başsavcısı ile Tunceli Valisi Şefik Aygöl'e teşekkür etti. - TUNCELİ
Son Dakika › Kültür Sanat › Haluk Levent'ten Gülistan Doku Açıklaması - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?