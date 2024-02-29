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Hamam müzesine yoğun ilgi: Gaziantep'in hamam kültürü müzelerde yaşatılıyor

GAZİANTEP - Gaziantep'in türkülere konu olan hamamları, Gaziantep Hamam Müzesi'nde yaşatılıyor ve ziyaretçiler tarafından yoğun ilgi görüyor.

Gaziantep kültüründe önemli bir yere sahip olan ve türkülere konu olan Gaziantep hamam kültürü tarihini yansıtan önemli eserlerden biri olan hamam müzesi, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Müzede hamam kültürünü yansıtan 509 eser sergilenerek gelecek nesillere aktarılıyor.

"Hamam kültürünü burada yaşatıyoruz"

Gaziantep tarihinde önemli yere sahip olan hamam müzesi ile ilgili bilgi veren görevli Tuncay Çevik, "Lala Mustafa Paşa tarafından yaptırılan 1577 tarihli paşa hamamı içerisinde kurulu içinde bulunduğumuz hamam 2015 yılından beri aktif olarak kullanılıyordu. 2015 yılı itibari ile Büyükşehir tarafından restore edilerek hamam müzesi haline getirildi. Müze olarak 18. ve 19. yüzyıllarda kullanılan eserler sergileniyor. Müze üç bölümden oluşmakta. Soğuk, sıcak ve ılık olmak üzere karşımıza çıkıyor. İlk bölümde ziyaretçileri balmumu heykeller karşılıyor üzerlerinde peştemaller olan ve daha sonra devamında hamamda kullanılan taslar ve takunyalar, o döneme ait ürünleri, ahşap, metal gibi eserleri de görüyorlar. Ilık alana geçtiklerinde ise damat hamamı dediğimiz varlığını sürdürmekte olan damat hamamı ile ilgili vizyon gösterisini izliyorlar. Devamında ise yine kullanılan ve yapılan şölenler, çiğ köfte dediğimiz o dönemde insanların dışardan yaptığı, evlerinde yaptığı ürünler sergileniyor. Ilıklık bölümü vücudun sıcağa alıştırıldığı bölüm olarak da kullanmakta. Aşırı sıcağa dayanamayan ve kronik rahatsızlığı bulunan insanların bu bölümde yıkanıp çıkabildikleri bölüm olarak da kullanılmakta. Son bölüm göbek taşı bulunmakta onlara paralel olarak odalar bulunmakta. Tek kişilik yıkanma hücreleri olarak da geçmekte. Bunun yanı sıra külhan bölümümüz var hamam suyunun ısındığı bölüm olarak biliniyor. Şu anda günümüzde müze olarak hizmet verdiği için heykellerle yansıtıyoruz" dedi.

"Geçmişimizi yansıtan kültürümüzü yerinde görmek bizi mutlu etti"

Gaziantep'in İslahiye ilçesinden hamam müzesini gezmek için geldiklerini söyleyen Esra Kurt, "Geçmişimizi yansıtan kültürümüzü yerinde görmek bizi mutlu etti. Temizlik imandan gelir anlayışını burada çok güzel yansıtmışlar. Hamam Müzesi'nin yapılıp ve bizlere tanıtılması çok büyük bir önem taşımakta. Deprem bölgesi acının tarif edilemeyeceği bir nokta biz memleketimizi tanıyamazken böyle sağlam yerleri görmek bizi mutlu etti" ifadelerini kullandı.

"Tarihimizi çok güzel yansıtmışlar"

Hamam müzesini ziyarete gelen diğer depremzede öğrenci Fatma İkra Erbulut ise müzeyi çok beğendiklerini belirterek, "Tarihimizi çok güzel yansıtmışlar. Emeklerine sağlık çok güzel olmuş. Hamamın nasıl bir yer olduğunu görmeyenler bilmeyenler buraya gelerek öğrenebilirler" diye konuştu.