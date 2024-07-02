Harran Ulu Cami Restorasyon Sonrası Ziyarete Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Harran Ulu Cami Restorasyon Sonrası Ziyarete Açıldı

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Harran Ören Yeri'ndeki tarihi cami, restorasyon ve kazı çalışmalarının ardından ziyarete açıldı. Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, caminin ziyarete açılmasının sevindirici bir durum olduğunu belirtti. Restorasyon ve çevre düzenlemesi yapılan cami, kent turizmine katkı sağlayacak ve Şanlıurfa'daki konaklama gün sayısının artmasına yardımcı olacak. Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Harran Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal ise caminin ziyarete açılmasının büyük bir mutluluk olduğunu ifade etti.

02.07.2024 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Harran Ören Yeri'ndeki tarihi cami, restorasyon ve kazı çalışmalarının ardından ziyarete açıldı.

Şanlıurfa İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, gazetecilere, Ulu Cami'nin ziyarete açılmasının sevindirici bir durum olduğunu söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden kaynaklı hasarların giderilmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restorasyon ve çevre düzenlemesi yapıldığını aktaran Aslan, şunları söyledi:

"İlk etaplar tamamlandı. Şu anda da Harran Ulu Cami'deki hem kemerlerinin ayağa kalkması hem minarenin restorasyonu ziyaretçiler için alan düzenlemeleri yapıldı. ve bugün itibariyle de ziyaretçilere ücretsiz olarak açıldı. Ziyaretçilerimiz Harran Ulu Cami'yi rahatlıkla edebilecek. Bu anlamda bizim için çok önemli. Çünkü biliyorsunuz Moğollar tarafından yıllar önce Harran yakıldı. Bundan sonraki süreçte o 800 yıl sonrasında belki de ilk defa düzenli bir şekilde insanların içeriye girilmesini sağlayacak bir düzenleme yapıldı." dedi.

Aslan, Harran Ulu Cami'nin ziyarete açılmasının kent turizmine de katkı sağlayacağını belirterek, alanın Şanlıurfa'daki konaklama gün sayısının artmasına yardımcı olacağını ifade etti.

Harran Üniversitesi Arkeoloji Bölümü ve Harran Ören Yeri Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Önal ise restorasyonunu tamamladıkları Harran Ulu Cami'nin ziyarete açılmasının kendileri için büyük bir mutluluk olduğunu belirtti.

Kazıya başladıklarında üç hayallerinin olduğunu aktaran Önal, "Onlardan birisi de Harran Ulu Cami'nin kazısının ve restorasyonunun tamamlanıp ziyarete açılmasıydı. işte bugün aslında Harran için önemli bir gün. Çünkü iki kez başkent olmuş bir kent, kalıntıları toprak altında ve ziyaretçisiyle bugün Ulu Cami'yle buluşuyor. Bu da Harran'ın bayramı diyebiliriz." dedi.

Caminin ilk ziyaretçisi olan Zeynep Asya Yayla da annesiyle İstanbul'dan Harran'a geldiklerini belirterek, "Bugün buranın ilk açıldığı gün. Kültür ve Turizm Bakanlığı burayı 800 yıl sonra insanların gezmesi için açmış. Gerçekten çok mutlu olduk çok değişik bir atmosferi var güzel bir alan." dedi.

Kaynak: AA

Harran Üniversitesi, Mehmet Önal, Aydın Aslan, Arkeoloji, Şanlıurfa, Unesco, Harran, Miras, Dünya, Cami, Kültür, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Harran Ulu Cami Restorasyon Sonrası Ziyarete Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:08 Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun İkisi de cezaevini boyladı Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun! İkisi de cezaevini boyladı
17:26 Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse! Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu
17:18 Masada önemli konular var Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı Masada önemli konular var! Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı
17:05 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar! Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş
16:42 İstanbul’da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı İstanbul'da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı
16:49 Kimse böyle bir hamle beklemiyordu Fenerbahçe’den milli yıldıza kanca Kimse böyle bir hamle beklemiyordu! Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca
15:53 “En yüksek asgari ücret bizde“ diyen Şimşek’e zehir zemberek sözler "En yüksek asgari ücret bizde" diyen Şimşek'e zehir zemberek sözler
15:50 Kayseri’de tansiyon yüksek Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı Kayseri'de tansiyon yüksek! Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı
15:29 Hindistan’da ayin sırasında izdiham En az 107 kişi hayatını kaybetti Hindistan'da ayin sırasında izdiham! En az 107 kişi hayatını kaybetti
15:24 Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti! Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi
15:15 Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil’in son halini görenler tanıyamıyor Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil'in son halini görenler tanıyamıyor
14:47 Çocuk parkında çimlere uzanıp kendini tatmin etti Mahallelinin tepkisi hayli sert oldu Çocuk parkında çimlere uzanıp kendini tatmin etti! Mahallelinin tepkisi hayli sert oldu
14:29 Sürpriz yakınlaşma: Doğukan Güngör, Aleyna Kalaycıoğlu ile tatilde görüntülendi Sürpriz yakınlaşma: Doğukan Güngör, Aleyna Kalaycıoğlu ile tatilde görüntülendi
14:20 Devler Ligi’nin kazananını bilmişti Fenomen köpek, Türkiye-Avusturya maçını da tahmin etti Devler Ligi'nin kazananını bilmişti! Fenomen köpek, Türkiye-Avusturya maçını da tahmin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 19:07:40. #1.12#
SON DAKİKA: Harran Ulu Cami Restorasyon Sonrası Ziyarete Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement