Harry Potter serisinin efsanevi oyuncusu Maggie Smith, hayatını kaybetti

Harry Potter serisindeki Minerva McGonagall rolüyle tanınan Oscar ödüllü oyuncu Maggie Smith, 89 yaşında hayatını kaybetti. Oğulları Chris Larkin ve Toby Stephens tarafından duyurulan vefatı, sanat dünyasında büyük bir üzüntü yarattı.

OSCAR ÖDÜLÜNÜN SAHİBİ OLMUŞTU

Smith, "The Prime of Miss Jean Brodie" filmindeki huysuz öğretmen rolüyle Oscar kazanmış, "A Room With a View" ve "Gosford Park" gibi yapımlarla da hafızalara kazınmıştı.

1934 yılında Oxford'da doğan Smith, kariyerine genç yaşta tiyatro sahnelerinde başladı ve 1969'da "The Prime of Miss Jean Brodie" ile En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazandı. Harry Potter serisinde canlandırdığı Minerva McGonagall karakteri sayesinde yeni nesil izleyicilerin sevgisini kazanmayı başardı. Kariyerinin son dönemlerinde Alan Bennett'in "The Lady in the Van" adlı eserinde rol alarak dikkatleri üzerine çekti. İki kez evlenen Smith, hayatı boyunca birçok ödül kazanmış ve etkileyici performanslarıyla sanat dünyasında derin izler bıraktı.