Hasan Cingiz Polonya'da Türkiye'yi Temsil Edecek - Son Dakika
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Hasan Cingiz Polonya'da Türkiye'yi Temsil Edecek

Hasan Cingiz Polonya\'da Türkiye\'yi Temsil Edecek
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Bodrumlu sanatçı Hasan Cingiz, Polonya'daki uluslararası heykel programına davet edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çalışmalarını sürdüren multidisipliner sanatçı Hasan Cingiz, Polonya'da düzenlenecek uluslararası heykel programına davet edildi. Türkiye'den programa katılan ilk sanatçı olan Cingiz, tarihi Niemodlin Dükalık Kalesi'nde gerçekleştirilecek organizasyonda üreteceği anıtsal eserle Türkiye'yi temsil edecek.

Yaklaşık 20 yıldır Bodrum'daki atölyesinde heykel, resim, seramik ve enstalasyon alanlarında üretim yapan Hasan Cingiz, Polonya'nın tarihi Niemodlin Dükalık Kalesi'nde düzenlenecek A&A Avrupa Açık Hava Heykel Parkı Uluslararası Heykel Programı'na davet edildi. Güney Kore, İngiltere, Ukrayna, İsveç, Moldova, Peru ve Meksika başta olmak üzere birçok ülkeden sanatçıların bugüne kadar katıldığı organizasyonda Cingiz, Türkiye'yi temsil eden ilk sanatçı olacak.

Yaklaşık 20 gün sürecek program kapsamında sanatçı, açık hava müzesinde kalıcı olarak sergilenecek anıtsal bir heykel üretecek. Cingiz, eserinde Türkiye ile Polonya'nın ortak kültürel sembollerinden biri olan kartal figürünü çağdaş ve stilize bir yorumla ele alacak. Sanat anlayışında yalnızca metal kütlenin değil, boşlukların ve ışığın da önemli bir yer tuttuğunu belirten Hasan Cingiz, "Benim için heykel yalnızca doluluklardan oluşmaz. Telkariye baktığınızda sizi etkileyen yalnızca metal değildir. Danteli güzel yapan iplik, kilimlerde ritmi oluşturan yalnızca motifler değildir. Bunların arasında bilinçle bırakılmış boşluklar vardır. Ben heykellerimde Anadolu'nun bu estetik anlayışını ve sabrını çağdaş bir dille yeniden kuruyorum" dedi.

Yüzlerce metal parçanın bir araya gelmesiyle oluşturacağı kartal heykelinin aynı zamanda Anadolu'nun mozaik kültürünü simgelediğini ifade eden Cingiz, tek başına anlam taşımayan parçaların doğru kurguyla güçlü bir bütüne dönüştüğünü söyledi. Heykelin gün boyunca oluşturacağı gölgelerin de eserin ayrılmaz bir parçası olduğunu vurgulayan Cingiz, "Bir ağacın karakterini gölgesinden hissedersiniz. Heykel de böyledir. Gün içinde ışık değiştikçe eser yeniden doğar. Bu yüzden gölge de anlatının ayrılmaz bir parçasıdır" diye konuştu.

Uluslararası daveti yalnızca kişisel bir başarı olarak görmediğini dile getiren Hasan Cingiz, "Polonya'ya sadece bir heykel yapmaya gitmiyorum. Anadolu'nun üretim kültürünü ve estetik dilini oraya taşımaya gidiyorum. Yıllar sonra bir çocuk elindeki çiçeği o heykelin boşluklarından birine bırakırsa, işte o gün eserimin gerçekten tamamlandığına inanacağım. Bu yolculuğun, 'Ben de ülkemi sanatımla dünyada temsil edebilirim' diyen genç sanatçılara da ilham vermesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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