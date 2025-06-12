Hasankeyf'te 2300 Yıllık 79 Kaya Mezar Bulundu - Son Dakika
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Kültür Sanat

Hasankeyf'te 2300 Yıllık 79 Kaya Mezar Bulundu

Hasankeyf\'te 2300 Yıllık 79 Kaya Mezar Bulundu
12.06.2025 17:59
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Hasankeyf'teki kazılarda, Helenistik ve Pers dönemlerine ait 79 kaya mezar ve 39 eser bulundu.

BATMAN'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde yürütülen kazı çalışmalarında Helenistik ve Pers dönemlerine ait 2 bin 300 yıllık 79 kaya mezar bulundu. Mezarlardan çıkan 26 tarihi eser, ilk kez Hasankeyf Müzesi'nde geçici olarak sergiye çıkarıldı.

Yukarı Mezopotamya'dan Anadolu'ya geçiş yolu üzerinde ve Dicle Nehri'nin kenarında bulunan, Bizanslılar, Sasaniler, Emeviler, Abbasiler, Hamdaniler, Mervaniler, Artuklular, Eyyübiler, Akkoyunlular, Safeviler ve Osmanlılar gibi birçok medeniyet ev sahipliği yapan yaklaşık 12 bin yıllık tarihe sahip Hasankeyf ilçesine bağlı Akalın köyünde, 137 ada ve 3 parselde yapılan kaçak kazıların ardından geçen yıl Hasankeyf Müze Müdürlüğü tarafından kurtarma kazısı yapıldı. Sona gelen kazılarda Helenistik ve Pers dönemlerine ait 2 bin 300 yıllık khamosorion tipi 79 kaya mezar gün yüzüne çıkarıldı. Açılan bu mezarların içerisinden ise 26 envanterlik, 13 de etütlük olmak üzere toplam 39 tarihi eser çıkarıldı. Eserlerin içerisinde sikke, küpe, yüzük, bilezik, mühür, boncuklar, sürme kabı ve çubukları, pişmiş toprak kase, kadeh, testi, küçük çömlekler yer aldı. Envanterlik olan 26 eser, Cumhuriyet'in 102'nci yılına özel gerçekleştirilmesi planlanan '102 Süreli Sergi' projesi kapsamında 'Tarihin Derinliklerinden: Akalin (Şıkeftik) Mevki Kazı Buluntuları' isimli sergiyle, Hasankeyf Müzesi'nde ilk defa geçici olarak görücüye çıkarıldı.

'3 AY BOYUNCA BU ESERLERİ GÖRME ŞANSINA SAHİP'

Yapılan kazı çalışmasına ilişkin bilgi veren Hasankeyf Müze Müdürü Şehmus Genç, "Hasankeyf'imiz 12 bin yıl öncesine tarihi dayanan ve onlarca medeniyete ev sahipliği hatta başkentlik yapmış olan önemli bir ilçemiz. Geçen sene Hasankeyf ilçemize bağlı Akalin köyünde bakanlığımızın izinleriyle kurtarma kazıları gerçekleştirdik. Bu kurtarma kazısında biz 79 kaya mezarı buluntusuna ulaştık ve kaya mezarların kazılarını gerçekleştirdik. Bu kazılardan birçok eser elde ettik. Bulduğumuz bu kaya mezarlar, Helenistik dönem ve pers dönemini yansıtmaktadır. Yaklaşık olarak 2 bin 300 yıl öncesine dayanmaktadırlar. Mezar buluntuları arasında çok sayıda esere denk geldik. Bunlar arasında önemli sayılabilecek sikkelerimiz, mühürler, seramik buluntuları, bilezikler ve çeşitli arkeolojik buluntular yer almaktadır. Mezarlarda 39 tane esere denk geldik. Bunların 26 tanesini Cumhuriyetimizin 102'nci yılı münasebetiyle, Bakanlığımızın yaptığı bir projede bugün itibarıyla teşhire çıkardık. Bu eserlerin geçici süreliğine 3 ay boyunca teşhire sunmamız bizim için önemli. Ziyaretçilerimiz 3 ay boyunca bu eserleri teşhirde görme şansına sahipler. Tüm vatandaşlarımızı özellikle Hasankeyf Müzemize ve özellikle yeni teşhire çıkardığımız eserleri görmeleri için davet ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Kültür Sanat Hasankeyf'te 2300 Yıllık 79 Kaya Mezar Bulundu - Son Dakika

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