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Hatay'da Ahşap İşlemeciliği El Sanatı sergisi açıldı - Son Dakika

Hatay'da Ahşap İşlemeciliği El Sanatı sergisi açıldı

27.01.2022 17:01

Hatay'da Ahşap İşlemeciliği El Sanatı sergisi açıldıHATAY Hatay'da geleneksel el sanatçılarının hazırladığı "Ahşap İşlemeciliği El Sanatı" sergisi açıldı.

Hatay'da Ahşap İşlemeciliği El Sanatı sergisi açıldı

HATAY Hatay'da geleneksel el sanatçılarının hazırladığı "Ahşap İşlemeciliği El Sanatı" sergisi açıldı.

Hatay Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirilen açılışa, Hatay Vali Yardımcısı Aydın Tetikoğlu, Hatay İl Kültür Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör, Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Adnan Özkaya ile çok sayıda davetli katıldı.

Hatay İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün düzenlediği sergide sanatçılar Adem Subaşı, Ali Altun, Aylin Kıratlı, Hasan Bedi Belli, Hüseyin Bilgin, Mustafa Sönmez, Semire- İsmail Demirel, Zekeriya Çakmak ile Zeynep-Naim Gülbol'un eserleri yer aldı.

Ahşap İşlemeciliği Sanatı sergisi Hatay Arkeoloji Müzesi'nde 30 Ocak Pazar gününe kadar açık kalacak.

Hatay'da Ahşap İşlemeciliği El Sanatı sergisi açıldı
Hatay'da Ahşap İşlemeciliği El Sanatı sergisi açıldı
Hatay'da Ahşap İşlemeciliği El Sanatı sergisi açıldı

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Arkeoloji Müzesi, Turizm, Aydın, Hatay, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Hatay'da Ahşap İşlemeciliği El Sanatı sergisi açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hatay'da Ahşap İşlemeciliği El Sanatı sergisi açıldı - Son Dakika
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