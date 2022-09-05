Hatay'daki Şarlayan Şelalesi doğaseverleri ağırladı - Son Dakika
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Hatay'daki Şarlayan Şelalesi doğaseverleri ağırladı

05.09.2022 16:03
Hatay'daki Şarlayan Şelalesi doğaseverleri ağırladı

Hatay'da, doğaseverlerin katılımıyla Amanos Dağları'nın eteğindeki Şarlayan Şelalesi'ne gezi düzenlendi.

Hatay'da, doğaseverlerin katılımıyla Amanos Dağları'nın eteğindeki Şarlayan Şelalesi'ne gezi düzenlendi.

Amanos Dağları'nın eteğinde yer alan Hassa ilçesi sınırlarındaki Şarlayan Şelalesi'ne düzenlenen geziye, farklı illerden 80 kişi katıldı.

TBMM Dijital Mecralar Komisyon Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ile Hatay Tabiatı Koruma Derneği Başkanı Abdullah Öğünç'ün de eşlik ettiği doğaseverler, şelalenin yeşil çevresini ve vadiden akan suyunu inceledi.

Katılımcılar, gezi sırasında gördükleri doğal güzellikleri de fotoğrafladı.

Yayman, gazetecilere, Amanos Dağları'nın terörden arındırılmasının turizme katkı sağladığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin çalışmaları sayesinde bu bölge terörden temizlenmiş oldu. Burası şimdilerde Hatay'ın en güzel ekolojik tur rotalarından ve turizm merkezlerinden biri haline geldi" dedi.

Hatay Tabiatı Koruma Derneği Başkanı Abdullah Öğünç de Amanos'lardaki terörle mücadele çalışmalarının bölgede doğa turizmi yapılmasının önündeki engelleri kaldırdığını belirtti.

Katılımcılardan Melike İncek de şelaleyi görmek için Osmaniye'den geldiğini anlattı.

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Kaynak: AA

Amanos Dağları, AK Parti, Hatay, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Hatay'daki Şarlayan Şelalesi doğaseverleri ağırladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hatay'daki Şarlayan Şelalesi doğaseverleri ağırladı - Son Dakika
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