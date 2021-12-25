Hatay'da Hristiyan vatandaşlar Noel Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

Hatay'da Hristiyan vatandaşlar Noel Bayramı'nı kutladı

Törene Vali Yardımcısı Erhan Günay ve Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş da katıldı

HATAY - Hatay'da Noel Bayramı dolayısıyla il protokol üyeleri Antakya Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret ederek, Hristiyan vatandaşların Noel Bayramı'nı kutladı.

Bayramlaşma programına Hatay Vali Yardımcısı Erhan Günay, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş ile kurum müdürleri, Sivil Topluk Kuruluş temsilcileri ile oda başkanları katıldı.

Antakya Ortodoks Kilisesi Vakıf Başkanı Fadi Hurigil, sevgi ve barış içinde bir bayram daha geçiriyor olmalarının mutluluğu içinde olduklarını dile getirerek, "Antakya'da Hristiyan dinine mensup insanlar olarak Noel Bayramını büyük bir sevinç ve coşkuyla kutlamanın inancı içerisindeyiz. Bayramlarımız ve bayram sonrasında kutladığımız özel günlerimiz bizler, sevgi ile birbirimize yaklaştırmakta kentimizde var olmasından büyük bir kıvanç duyduğumuz ve daima devam etmesini temenni ettiğimiz sevgi ve uzlaşı kültürünü aslında bizde olmaktadır" dedi.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, şehinde çeşitli dini inanç sahiplerinin bir arada yaşadığını hatırlatarak, "Biz de her dininin doğrularını tüm İslam Alemi, tüm Hristiyan Alemi ve tüm Musavi alemi için hayırlı olmasını ve güzel işler yapılmasını temenni ederken, artık son iki yılda insanlığa büyük zarar veren bir virüsle karşı karşıyayız. Hatay olarak biz şanslıyız. Her bayramda birlikte kutlamanın onurunu yaşıyoruz. Bu gün Hristiyan Cemaatimizi Noel Bayramı. Noel bayramı vesilesiyle tüm dünyaya barış, huzur ve kardeşlik ikliminin hakim olmasını ve herkesin sağlıklı bir şekilde yaşamasını temenni ediyorum." Diye konuştu.

Vali Yardımcısı Erhan Günay da, Hatay'ın 3 semavi dinin barış, huzur barış içerisinde yaşadığı sembol bir şehir olduğuna dikkat çekerek, "Hatay'da bir bayramı huzur ve barış içerisinde yaşamanın sevincini duyuyoruz. 2022 yılında yine bu mutluluk ve sevincin devam etmesini dileyerek yeni yılınızı kutluyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Noel Bayramı dolayısıyla kutlama programında katılanlara hediye verdi.