Hatay'ın Anavatana Katılışının 86. Yılı Paneli - Son Dakika
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Kültür Sanat

Hatay'ın Anavatana Katılışının 86. Yılı Paneli

Hatay\'ın Anavatana Katılışının 86. Yılı Paneli
23.07.2025 22:10
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Hatay'ın anavatana katılışının 86. yılı dolayısıyla Mustafa Kemal Üniversitesi'nde panel düzenlendi.

HATAY'ın anavatana katılışının 86'ncı yılında Mustafa Kemal Üniversitesi'nde panel düzenlendi.

Mustafa Kemal Üniversitesi Kütüphane binasında, Atatürk Araştırma Merkezi iş birliğiyle hazırlanan 'Atatürk Araştırma Merkezi Atatürk Kitaplığı'nın açılışı gerçekleştirildi. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 'Hatay'ın Anavatana Katılışının 86'ncı Yıldönümü Paneli', Atatürk Araştırma Merkezi koordinasyonunda, İskenderun Teknik Üniversitesi ve İskenderun Belediyesi'nin katkılarıyla yapıldı.

HATAY DAYANIŞMA RUHUNUN GÖSTERGESİDİR

Hatay Valisi Mustafa Masatlı konuşmasında, Hatay'ın binlerce yıllık geçmişiyle sadece Türkiye'nin değil, insanlık tarihinin de önemli merkezlerinden biri olduğunu belirterek, "Bu toprakların her karışında milletimizin derin kökleri ve sarsılmaz aidiyet duygusu vardır" dedi. Hatay'ın anavatana barışçıl yollarla katılmasının, Türkiye Cumhuriyeti'nin diplomasi başarısı ve halk iradesinin tecellisi olduğunu söyleyen Masatlı, "Bugün Hatay sadece tarihsel bir zaferin simgesi değil, aynı zamanda kültürel zenginliğimizin ve toplumsal dayanışma ruhumuzun göstergesidir" diye konuştu.

'ÜNİVERSİTE OLARAK BU KUTSAL MİRASIN TAŞIYICISIYIZ'

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Veysel Eren, "Hatay'ın anavatana kavuşması sadece bir toprak bütünlüğü değil, aynı zamanda büyük bir diplomasi ve millet iradesi zaferidir" dedi. Atatürk'ün, 'Hatay benim şahsi meselemdir' sözlerini hatırlatan Rektör Eren, bu süreçte barışçıl yöntemlerle elde edilen kazanımın, Türk diplomasisinin en önemli başarılarından biri olduğuna dikkat çekti. Hatay'ın Türkiye Cumhuriyeti için taşıdığı stratejik ve tarihi öneme vurgu yapan Eren, "Üniversite olarak bu kutsal mirasın taşıyıcısıyız. Gençlerimize sadece bilim öğretmiyoruz, aynı zamanda tarih şuuru, vatan sevgisi ve millet bilinci kazandırıyoruz. Atatürk'ün izinde, köklerinden kopmadan, çağdaş değerlerle ilerleyen bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı Doç. Dr. Ahmet Kılınç da kurumun Hatay'a ve Atatürk tarihine yönelik çalışmalarını anlattı. Hatay meselesinin uluslararası hukuk çerçevesinde çözülmesinin, Atatürk'ün ileri görüşlülüğü ve diplomatik dehasıyla mümkün olduğunu belirten Kılınç, "Hatay'ın anavatana katılış süreci, tarihe örnek teşkil eden bir diplomasi modelidir. Kurum olarak bu süreci bilimsel yayınlar ve etkinliklerle yaşatmaya devam ediyoruz" dedi.

Panelde, Atatürk ve Hatay konulu sunumlar Prof. Dr. Ömer Osman Umar, Prof. Dr. Olcay Özkaya ve Prof. Dr. Fevzi Çakmak tarafından yapıldı. Panele yoğun ilgi gösteren dinleyiciler, Hatay'ın anavatana katılış sürecini hem tarihsel hem de güncel yönleriyle dinleme fırsatı buldu. Program, Atatürk Araştırma Merkezi tarafından hediye edilen kitapların imza etkinliği ve panelistlere takdim edilen teşekkür belgeleriyle sona erdi.

Kaynak: DHA

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