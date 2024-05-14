Hatay'ın Arsuz ilçesinde 16 yıldır kasap fırın işleten 3 çocuk annesi yöresel lezzetleri müşterilerine sunuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Kültür Sanat

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 16 yıldır kasap fırın işleten 3 çocuk annesi yöresel lezzetleri müşterilerine sunuyor

Hatay\'ın Arsuz ilçesinde 16 yıldır kasap fırın işleten 3 çocuk annesi yöresel lezzetleri müşterilerine sunuyor

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 16 yıldır kasap fırın işleten 3 çocuk annesi Hülya Eser, yöresel lezzetleri müşterilerine sunuyor. Eser, et satışının yanı sıra taş fırında pişirdiği Antakya kağıt kebabı, Belen tava, lahmacun ve pide çeşitleriyle de müşterilerini memnun etmektedir. Ayrıca, 8 kişiyi istihdam ederek işine katkıda bulunmaktadır. Eser, çalışan kadınları örnek alarak kendi işini kurduğunu ve başarılı bir şekilde sürdürdüğünü belirtmektedir. Çocuklarını mesleği sayesinde büyüttüğünü ve ailesine katkı sağladığını ifade eden Eser, işini büyütmeyi düşündüğünü ve mutlu bir şekilde çalıştığını söylemektedir.

14.05.2024 12:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Arsuz ilçesinde 16 yıldır kasap fırın işleten 3 çocuk annesi Hülya Eser, yöresel lezzetleri müşterilerine sunuyor.

Kendi işini kurma hayalini 2008'de Karaağaç Mahallesi'nde açtığı kasap fırınla gerçeğe dönüştüren 53 yaşındaki Eser, esnaflığı 16 yıldır sürdürüyor.

Eser hem et satıyor hem de taş fırında pişirdiği yöreye has lezzetleri müşterileriyle buluşturuyor.

Coğrafi işaret belgesiyle tescilli Antakya kağıt kebabının yanı sıra Belen tava, lahmacun ve pide çeşitleri hazırlayan kadın, 8 kişiyi istihdam ediyor.

"Çalışan kadınları gördüm, heveslendim ve hırslandım"

Hülya Eser, AA muhabirine, ilk hedefinin aile bütçesine katkı sağlamak olduğunu, işinin bu kadar büyüyeceğini tahmin etmediğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremin ardından vatandaşlara hizmeti sürdürdüğünü ifade eden Eser, el birliğiyle afetzedelere yardımcı olduklarını anlattı.

Çalışan kadınları örnek alarak yola çıktığını dile getiren Eser, "Çalışan kadınları gördüm, heveslendim ve hırslandım. 'Ne yapabilirim' diye düşünürken 'Elimden kasaplık gelir' dedim ve Allah'a şükür başardım." dedi.

Eser, çocuklarını mesleğindeki azmi sayesinde büyüttüğünü vurgulayarak, "Bütçem zayıftı ama çalışarak bir şeyler yaptık, çocukları evlendirdik, ev yaptık. Kimseye ihtiyacımız olmadan düzgün şekilde çalışıyoruz." diye konuştu.

Pişirdiği yiyeceklerin sevildiğini görünce mutlu olduğunu belirten Eser, şunları kaydetti:

"Mesleği, işimi büyütmeyi düşünüyorum. Burası ailem için gelir kapısı oldu, hep birlikte ekmek yiyoruz. Yorucu ama güzel bir meslek, severek yapıyorum. Başlarda beni gören müşteriler şaşırıyordu ama şimdi alıştılar. Kasapta kadının çalıştığını görünce mutlu oluyorlar, ben de mutlu oluyorum."

Kaynak: AA

Antakya, Belen, Çocuk, Arsuz, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Hatay'ın Arsuz ilçesinde 16 yıldır kasap fırın işleten 3 çocuk annesi yöresel lezzetleri müşterilerine sunuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:38 Merkez’in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak Merkez'in patronundan kamuda tasarruf paketine ilk yorum: Enflasyonla mücadelede bize yardımcı olacak
15:16 Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum Tarımsal üretim rakamlarını paylaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hepinizi alnınızdan öpüyorum
14:47 EPDK Kararıyla Akaryakıt İstasyonlarında Fiyat Farkı Uygulanmayacak EPDK Kararıyla Akaryakıt İstasyonlarında Fiyat Farkı Uygulanmayacak
14:45 Nihat Doğan’dan boşanma kararı alan Arzu Doğan’dan çok konuşulacak itiraflar Nihat Doğan'dan boşanma kararı alan Arzu Doğan'dan çok konuşulacak itiraflar
13:49 Ankara Emniyeti’nde deprem sürüyor Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı Ankara Emniyeti'nde deprem sürüyor! Evlerinde arama yapılan 3 polis müdürü gözaltına alındı
15:50 Süper Lig’de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos’ta başlayacak Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9 Ağustos'ta başlayacak
15:04 Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL’yi üzerine geçirmiş Sahte diplomalı belediye çalışanından akılalmaz vurgun! Kendine çifte maaş bağlayıp 567 bin TL'yi üzerine geçirmiş
15:02 CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var CHP lideri Özel: Tasarruf genelgesinde umudumu artıran bir cümle var
14:57 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu 2024-2025 futbol sezonunun transfer ve tescil dönemi belli oldu
14:14 Ahmet San’dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar Ahmet San'dan müzik dünyasıyla ilgili çarpıcı açıklamalar
14:09 CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun CHP lideri Özel, sözünü kesen çiftçiye kızdı: Arkadaşların sana hesap sorsun
14:00 Solhan’da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor Solhan'da yer altından gelen seslerin sebebi araştırılıyor
13:37 Hastanede akılalmaz olay Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar Hastanede akılalmaz olay! Vefat haberini alınca şifreli kapıyı zorla açıp yoğun bakıma daldılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2024 16:08:15. #1.11#
SON DAKİKA: Hatay'ın Arsuz ilçesinde 16 yıldır kasap fırın işleten 3 çocuk annesi yöresel lezzetleri müşterilerine sunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement