Hatay Müzesi Eserleri Yeniden Restorasyonda - Son Dakika
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Kültür Sanat

Hatay Müzesi Eserleri Yeniden Restorasyonda

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Depremde hasar gören Hatay Müzesi eserleri, Erzurum'da uzman ekipler tarafından restore ediliyor.

04.05.2025 08:38
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Hatay Müzesi'ndeki eserler Erzurum'da ayağa kaldırılıyor

Depremde paramparça olan eserler için adeta birer cerrahi müdahale yapılıyor

ERZURUM - Türkiye 6 Şubat 2023'te, tarihinin en yıkıcı ve ölümcül felaketini yaşadı. Bu felakette yitirdiğimiz ve bir daha geri dönmeyecek canlarımızla birlikte tarihin izlerini taşıyan yüzlerce eser de param parça oldu. Şimdi o eserler uzman ellerde, adeta birer cerrah hassasiyetiyle yeniden ayağa kaldırılıyor.

Kahramanmaraş merkezli iki depremde, resmi verilere göre 53 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 11 ilde ağır yıkıma neden olan depremler, 13 milyon kişinin hayatını doğrudan etkiledi. Binalar yıkıldı, evler dağıldı, mahallelere yok oldu. Bütün bunların yanında; tarihi değerleri olan, geçmiş ile gelecek arasında bağ kuran, Anadolu coğrafyasında yaşanmış olan medeniyetlerin şahitliğini yapan eserlerde darmadağın oldu. Bunlardan birisi Paleolitik, Neolitik, Kalkolitik, Tunç Çağı, Hitit, Hellenistik, Roma, Doğu Roma, Selçuklu ve Osmanlı döneminden pek çok önemli eser ev sahipliği yapan Hatay Müzesi oldu. Deprem sonrasında ilk olarak Hatay Arkeoloji Müzesi'ndeki eserlerin, oluşan tahribatın durumuyla ilgili bir tespit yapıldı. Özellikle cam ve pişmiş eserlerde tahribatlar olduğu görüldü. Bunlar hassasiyetle toplandı ve tasnif edildi. Daha sonra ülke genelinde bulunan bir çok Restorasyon ve Konvervasyon Bölge Laboratuvarına gönderildi.

"Titiz ve sabır isteyen bir çalışma"

Bu eserlerin ayağa kalkması ve yeniden sergilenmesi için yapılan çalışmalar çerçevesinde 205 esere ait parçalar Erzurum Restorasyon ve Konvervasyon Bölge Laboratuvarı'nda uzman ellere teslim edildi. Bugünlerde Rabia Genç, Muhammed Kırmaç, Erol Usman, Mete Efe Candar ve Örüm İmamoğlu oluşan ekip sabırla, adeta yapboz tekniği ile yüzyıllık eserleri bir kez daha hayata döndürüyor. Erzurum Restorasyon ve Konvervasyon Bölge Laboratuvarı Sanat Tarihçi ve Restoratör Rabia Genç, Hatay Müzesi'nden kendilerine gelen cam ve pişmiş eserleri titiz bir çalışma ile ayağa kaldırmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Bunlar tarihe dair önemli izleri taşıyan eserler. Deprem sonrası meydana gelen tahribatları gidermeye ve yeniden Hatay Müzesi'nde sergilenmeleri için yoğun bir emek harcıyoruz. Seramik ve cam eserlerin tek tek parçalarını bulmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Kültür Sanat Hatay Müzesi Eserleri Yeniden Restorasyonda - Son Dakika

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