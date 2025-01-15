Hatıraları Deftere Not Düşen Saat Tamircisi - Son Dakika
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Kültür Sanat

Hatıraları Deftere Not Düşen Saat Tamircisi

Hatıraları Deftere Not Düşen Saat Tamircisi

74 yaşındaki Üzeyir Kulcabay, 25 yıldır vefat edenleri defterine kaydediyor ve anıyor.

15.01.2025 11:51
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Konya'nın Sarayönü ilçesinde saat tamirciliği yapan 74 yaşındaki Üzeyir Kulcabay, 25 yıldır ölenlerin isimlerini ve vefat tarihlerini defterine not düşüyor.

İlçede 1969'da açtığı atölyesinde mesleğini sürdüren Kulcabay, müşterilerinin arızalanan saatlerini tamir ediyor.

Saatlerin arasında geçen ömründe insanlara hep iyi hizmet sunmaya çalışan Kulcabay, 25 yıl önce de hayatını kaybedenleri defterine not almaya başladı.

İlçe sakinlerinin ismini ve ölüm tarihlerini defterine kaydeden Kulcabay, bu alışkanlığını kendince bir sorumluluk olarak görüyor.

Bugüne kadar 2 bin 700 kişiyi defterine kaydeden Kulcabay'ı en çok da 3 ay önce hayatını kaybeden eşinin ismini not etmek üzdü.

"Güzel yaşamak lazım"

Bu alışkanlığını ömrü yettiğince sürdürmek isteyen Kulcabay, AA muhabirine, saatlerin arasında geçen ömrünü, ölüm tarihlerini not alma alışkanlığıyla sürdürdüğünü söyledi.

Kulcabay, not alma alışkanlığının babasından kaldığını belirterek, "Babam da her gün bir şeyleri not alırdı. Tavukların kaç tane yumurtladığından tutun, aklınıza ne gelirse not alırdı." dedi.

İş yerinin camiye çok yakın olduğunu dile getiren Kulcabay, şöyle konuştu:

"Sela verildiğinde kim öldüğünü merak ediyorum. Sonrası gerekli bilgiyi alıp, hemen notumu düşüyorum. Bu defterle vefat edenleri anıyorum. İsimlere bakarak ölenleri hatırlıyorum. Yıllarca oturup konuştuğumuz arkadaşların isimlerini okuyorum, hüzünleniyorum. Hanım öleli 3 ay oldu, ağlamadığım gün olmadı. Bu hayatta güzel güzel geçinip gidelim. Kaç günlük ömrümüz var ki, güzel yaşamak lazım."

Kulcabay, defterin kendisine her gün ölümü hatırlattığını anlatarak, "Ölümle ilgili çok düşünürüm. Bu defter de böyle ortaya çıktı. Defter de insan ömrü gibi yıprandı, eskidi. Notları başka bir deftere geçirmek istedim ama henüz olmadı." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Hatıraları Deftere Not Düşen Saat Tamircisi - Son Dakika

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