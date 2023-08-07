Hayatını kaybeden Erkin Koray'ın 1 ay önce sevenlerine yazdığı mektup - Son Dakika
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Hayatını kaybeden Erkin Koray'ın 1 ay önce sevenlerine yazdığı mektup

07.08.2023 21:52

Anadolu Rock müziğinin efsanevi sanatçısı Erkin Koray'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu. 82 yaşında hayata gözlerini yuman Koray, 1 ay önce sevenlerine bir mektup yazarak, ''Canlar! Yaşlanıyoruz herhalde artık… Size bir-iki söyleyeceğim bir şey var, onu da söyleyeyim de… Neme lazım'' ifadelerini kullanmış ve mektubunu ''Sizleri ne kadar sevdiğimi tarif edemem. Mutlu yarınlar dilerim. Erkin Koray…'' diye bitirmişti.

Uzun süredir yaşadığı Kanada'nın Toronto şehrinde hastaneye kaldırılan Türk rock müziğinin efsane ismi Erkin Koray, 82 yaşında hayatını kaybetti. Koray, geçtiğimiz ay yaptığı paylaşımla sevenlerine bir mektup bırakmıştı.

"CANLAR, YAŞLANIYORUZ HERALDE"

Koray, mektubunda şu ifadeleri kullanmıştı: "Canlar! Yaşlanıyoruz herhalde artık… Size bir-iki söyleyeceğim bir şey var, onu da söyleyeyim de… Neme lazım. Bu arada Kanada seyahatimle ayrı kaldığımız süre içinde, tabii ki yeni eserler yaptım. Bunların hepsini kızım Damla'ya, Kanada 'Weagle Records' firmasından size ulaştırması için bırakıyorum. Belki 'Niye sen kendin çıkarmıyorsun?' diyeceksiniz…

Hayatını kaybeden Erkin Koray'ın 1 ay önce sevenlerine yazdığı mektup

"MUTLU YARINLAR DİLERİM"

Valla, memleketin bu hukuki arızaları bende hiç heves bırakmadı. Sizin de kazanmış olduğunuz mahkeme dosyalarınızın üzerine bir çizgi çekip, çapulcuya 'Sen devam et" dense, sizde de aynı şey olur! Düşünebiliyor musunuz? Herif pembe plak kapağı yapmış. Kendi ruhunu yansıtıyor herhalde. Benim onayım yok, normal olarak. Zaten plak üzerinde onayı alınan herhangi bir şey de yok. O yüzden bu işi kızıma bırakıyorum. Onun sinirleri benimkinden daha sağlam. Daha doğrusu ben ona, bu işlere sinirlerini bozmamasını telkin ettim. Eserlerin adlarını özellikle şimdiden söylemiyorum. Sebebi var: 'A' desem, ANNEN diye plak çıkartırlar yarın; söz ve müzik: Erkin Koray, diyerekten… Söyleyeceklerim bu kadar. Sizleri ne kadar sevdiğimi tarif edemem. Mutlu yarınlar dilerim. Erkin Koray…"

Mesut Şahin
Emre İliksiz
Sondakika.com - Güncel
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SON DAKİKA: Hayatını kaybeden Erkin Koray'ın 1 ay önce sevenlerine yazdığı mektup - Son Dakika
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