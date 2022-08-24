Haymana'da Sakarya Meydan Muhaberesi heyecanı yaşanıyor - Son Dakika
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Haymana'da Sakarya Meydan Muhaberesi heyecanı yaşanıyor

24.08.2022 13:23
Haymana'da Sakarya Meydan Muhaberesi heyecanı yaşanıyor

Haymana'da Sakarya Meydan Muhaberesi heyecanı yaşanıyor Sakarya Meydan Muharebesinin 101'inci yılı Haymana topraklarında o günkü ruh ve heyecanla kutlanıyor.

Haymana'da Sakarya Meydan Muhaberesi heyecanı yaşanıyor

ANKARA - Sakarya Meydan Muharebesinin 101'inci yılı Haymana topraklarında o günkü ruh ve heyecanla kutlanıyor.

Sakarya Meydan Muharebesinin 101'inci yılı Haymana topraklarında destan yazan ecdadın izinde o günkü ruh ve heyecanla kutlanıyor. Haymana protokolü Sakarya Meydan Muharebesi etkinlikleri öncesi Anıtkabir'i ziyaret ettiler sonra Sakarya Meydan Muharebesinde çatışmaların en şiddetli yaşandığı noktalardan biri olan Mangal Dağı'nda farklı etkinlikler ile devam edildi.

Haymana'da Sakarya Meydan Muharebesi kutlamaları Mehter Takımının konseri ve seymen oyunları gösterileri gerçekleşirken Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut açılış konuşmasında Sakarya Meydan Muharebesi'nin geçtiği ve kazanıldığı toprakların Haymana olduğu vurgusunu yaptı.

Haymana Belediye Başkanı Turgut, 94 yıl boyunca unutulan bu gerçeğin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Başkanlığındaki Bakanlar Kurulu tarafından 2015 yılında Haymana'nın "Tarihi Milli Park" ilan edilmesinin ardından hatırlandığını belirtti. O günden beri yapılan çalışmalarla binlerce şehidin mezarına ulaşıldığını ve şehitlikler inşa edildiğini ifade eden Turgut, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Sakarya zaferinin geçtiği Haymana ilçesinde yüz metrelik Türk bayrağı eşliğinde ellerde meşaleler ve dillerde dualarla Mangal Dağı Şehitliğine doğru hareket edildi. Mangal Dağı şehitliğindeki Saygı Atışının ardından okunan sala ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ve aziz şehitler için dualar edildi.

Sakarya Meydan Muharebesi Son Kale Haymana etkinlikleri zaferin kazanıldığı 13 Eylül'e kadar; çocuk şenliği, spor aktiviteleri, Son Kale Haymana resim sergisi, halk oyunları gösterileri ve Zara Konseri gibi birçok etkinlikle devam edecek.

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Kaynak: İHA

Toros Dağları, Anıtkabir, Sakarya, Haymana, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Haymana'da Sakarya Meydan Muhaberesi heyecanı yaşanıyor - Son Dakika

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