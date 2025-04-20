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Kültür Sanat

Hazo Hanı Yeniden Hayat Buldu

Hazo Hanı Yeniden Hayat Buldu

Restorasyonu tamamlanan Hazo Hanı, tarihi özüne kavuşturularak turizme kazandırıldı.

20.04.2025 11:20
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Bitlis'te "Dere Üstü Islah Projesi" kapsamında restore edilerek turizme kazandırılan tarihi Hazo Hanı (Hatuniye Hanı) eski ihtişamına kavuşturuldu.

Birçok medeniyetin izlerini taşıyan Bitlis'in önemli tarihi yapılarından olan ancak zamanla harabeye dönüşen Hazo Hanı, Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğünün üç yıl süren restorasyon çalışmasıyla yeniden ayağa kaldırıldı.

Tarihi İpekyolu güzergahındaki konumuyla geçmişte ticaret merkezi, konaklama ve hayvanların beslenildiği yer olarak kullanılan han, mimari dokusuna uygun restore edildi.

Kolonları depreme karşı güçlendirilerek çelik takviye edilen, ahşap pencere takılan, düşen ve kırılan taşların yerine yenilerinin eklendiği handa, aydınlatma sistemi, mekanik tesisat, sıva ve zemin yenilendi.

Su basmasına karşı drenaj çalışmasının yürütüldüğü han, restorasyonunun tamamlanmasının ardından turizme açıldı.

"Yapıya mümkün olduğunca az müdahaleyle yapıldı"

Handa incelemelerde bulunan Bitlis Vakıflar Bölge Müdürü Ali Osman Ayan, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak 2022'de hanın restorasyonuna başladıklarını söyledi.

Handa restorasyonun tamamlandığını belirten Ayan, "Osmanlı döneminde çeşitli müdahaleler gören hanımız en son hayvanların beslendiği bir ahır olarak kullanılmış. 2020'de Kültürel Varlıkları Koruma Kurulunun kararının ardından restorasyon projesi hazırlanmış. 2022'de de restorasyonuna başlandı. Dikdörtgen yapıya sahip handa 8 büyük paye ayağı ile doğu ve batı köşelerinde 3'er hücre mekan bulunuyor. Restorasyondan önce çok kötü durumda olan hanımızda gerekli güçlendirmeler yapıldı." dedi.

Restorasyon çalışmalarının yaklaşık 3 yıl sürdüğünü ifade eden Ayan, şunları kaydetti:

"Elektrik ve mekanik tesisatlar, yer döşemesi, ahşap kapı ve pencereleri tamamen yenilendi. Elektrik ve mekanik tesisatlar güncel hale getirildi. Restorasyon çalışmaları tamamlanan hanımız halkın hizmetinde kullanılacak potansiyele ulaştı. Kullanımıyla alakalı görüşlerimiz var. Valimiz, belediyemiz, yerel yönetimimiz ve Vakıflar Genel Müdürlüğümüzün alacağı kararla hana fonksiyon verilecek. Restorasyon çalışmaları, ulusal standartlardaki koruma yaklaşımı çerçevesinde yapıya mümkün olduğunca az müdahaleyle yapıldı. Proje kapsamındaki çalışmalardan birini daha tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu kapsamda restorasyonu devam eden Hüsrevpaşa Hamamı'nı da 2026'nın ağustos ayında tamamlamayı planlıyoruz."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Hazo Hanı Yeniden Hayat Buldu - Son Dakika

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