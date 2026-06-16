Hediyelik Eşya İmparatoru: Necdet Oral

Burhaniye ilçesinde, inşaat işçiliği yapan Necdet Oral, öğrendiği hediyelik eşya yapımını geliştirerek ilçenin en büyük hediyelik satış yerinin sahibi oldu. Ören çarşısında hediyelik eşya satan Oral, işini severek yaptığını söyledi.

Burhaniye'de, inşaat işçiliği yaparken, heykel ve seramik sanatına da ilgi duyan 72 yaşındaki Necdet Oral, kendini geliştirdi ve ilçenin en büyük hediyelik eşya üreticisi oldu. Ürettiği minik heykeller, seramik ve ahşap hediyeliklerin yanı sıra boncuklardan takılar üreten Oral, işini severek yaptığını söyledi. Eşinin ve çocuklarının da kendisine yardımcı olduklarını anlatan Necdet Oral, " İş yerim de takı üretmeye devam ediyorum. Hediyelikleri ve takıları 50 ile 100 lira arasında satıyorum. İşimi severek yapıyorum" dedi. - BALIKESİR