Hendek\'te Öğrencilere Sinema Keyfi

Kültür Sanat

Hendek Belediyesi tarafından ara tatilde olan öğrencilere yönelik sinema etkinliği düzenlendi.

Hendek Ticaret Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe katılan öğrenciler ve veliler, "Rafadan Tayfa-Göbeklitepe" filmini izledi.

İlkokul öğrencisi Berkay, AA muhabirine, çizgi film izlemeye geldiği için mutlu olduğunu belirterek, "Rafadan Tayfa çizgi filmini izlemeyi çok seviyorum. Evde de izliyorum ama burada sinemadaymış gibi izledik. Çok güzeldi." dedi.

Etkinliğe kardeşlerini getiren lise öğrencisi Zeynep de "Ara tatilde değişiklik olsun istedim. Kardeşlerim, çizgi film izlemeyi çok seviyorlar. Burada da çok eğlendiler." ifadelerini kullandı.