Yeni dizisi Ruhun Duymaz ile ekranlara geri dönen Burcu Özberk, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Sosyal medya hesabını da etkin kullanan 33 yaşındaki oyuncuyu 9 buçuk milyon kişi takip ediyor.
Özberk'in yıllar önceki kariyerine daha ilk adım atmaya başladığı günlerden fotoğrafları ortaya çıktı. Güzel oyuncunun estetiksiz halini gören gözlerine inanamadı.
Burcu Özberk, estetik yaptırmadığını söylese de ortaya çıkan fotoğraflar akıllara yüzünde birçok dokunuş olduğunu getiriyor.
İşte Burcu Özberk'in estetiksiz hali:
Son Dakika › Kültür Sanat › Herkes doğal güzel zannediyordu! Burcu Özberk'in estetiksiz halini görenler yıkıldı - Son Dakika