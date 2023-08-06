Herkes doğal güzel zannediyordu! Burcu Özberk'in estetiksiz halini görenler yıkıldı - Son Dakika
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Herkes doğal güzel zannediyordu! Burcu Özberk'in estetiksiz halini görenler yıkıldı

06.08.2023 00:50

Güzelliğiyle dikkat çeken ünlü oyuncu Burcu Özberk'in oyunculuğa ilk başladığı yıllardaki fotoğraflardaki estetiksiz hali hayranlarını oldukça şaşırttı.

Yeni dizisi Ruhun Duymaz ile ekranlara geri dönen Burcu Özberk, başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Sosyal medya hesabını da etkin kullanan 33 yaşındaki oyuncuyu 9 buçuk milyon kişi takip ediyor.

Herkes doğal güzel zannediyordu! Burcu Özberk'in estetiksiz halini görenler yıkıldı

ESTETİKSİZ HALİ ŞAŞIRTTI

Özberk'in yıllar önceki kariyerine daha ilk adım atmaya başladığı günlerden fotoğrafları ortaya çıktı. Güzel oyuncunun estetiksiz halini gören gözlerine inanamadı.

Herkes doğal güzel zannediyordu! Burcu Özberk'in estetiksiz halini görenler yıkıldı

ESTETİK YAPTIRMADIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Burcu Özberk, estetik yaptırmadığını söylese de ortaya çıkan fotoğraflar akıllara yüzünde birçok dokunuş olduğunu getiriyor.

İşte Burcu Özberk'in estetiksiz hali:

Herkes doğal güzel zannediyordu! Burcu Özberk'in estetiksiz halini görenler yıkıldı
Herkes doğal güzel zannediyordu! Burcu Özberk'in estetiksiz halini görenler yıkıldı
Herkes doğal güzel zannediyordu! Burcu Özberk'in estetiksiz halini görenler yıkıldı
Herkes doğal güzel zannediyordu! Burcu Özberk'in estetiksiz halini görenler yıkıldı
Herkes doğal güzel zannediyordu! Burcu Özberk'in estetiksiz halini görenler yıkıldı
Herkes doğal güzel zannediyordu! Burcu Özberk'in estetiksiz halini görenler yıkıldı
Mesut Şahin
Emre İliksiz
Sondakika.com - Güncel
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Burcu Özberk, Magazin, Kültür Sanat, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Herkes doğal güzel zannediyordu! Burcu Özberk'in estetiksiz halini görenler yıkıldı - Son Dakika


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