Hersekzade Ahmet Paşa Camisi Restorasyonu Tamamlandı - Son Dakika
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Kültür Sanat

Hersekzade Ahmet Paşa Camisi Restorasyonu Tamamlandı

Hersekzade Ahmet Paşa Camisi Restorasyonu Tamamlandı

500 yıllık caminin restorasyonu tamamlandı, ibadete açıldı. Tarihi eser gelecek kuşaklara taşınacak.

02.01.2025 12:50
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Edirne'nin Keşan ilçesindeki 500 yıllık Hersekzade Ahmet Paşa Camisi'nin restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Osmanlı sadrazamlarından Ahmet Paşa tarafından 16. yüzyılda inşa ettirilen kare planlı cami, geçmişte çeşitli restorasyonlar gördü.

Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğünce 3 yıl önce camide kapsamlı restorasyon çalışması başlatıldı.

İç ve dış mekanda eş zamanlı yürütülen çalışmalarda, caminin orijinaline uygun renkli taşlar kullanıldı. Taşlar, restorasyon ekibince kapalı ocaklardan çıkarılarak cami bahçesinde kurulan atölyede işlendi.

Caminin minaresinde sarı, dış cephesinde de yeşil tonlardaki taşlar kullanıldı.

Minare, iç ve dış cephe çalışmalarının ardından ekipler, camideki kalem işlerini de tamamladı.

Tarihi cami, akşam namazıyla ibadete açılacak.

"Tüm restorasyon çalışmaları tamamlandı"

Edirne Vakıflar Bölge Müdürü Ahmet Saraç, AA muhabirine, Osmanlı'dan miras tarihi caminin kapsamlı restorasyondan geçtiğini söyledi.

Camideki restorasyon çalışmalarının tamamlandığını bildiren Saraç, caminin gelecek kuşaklara güvenle taşınacağını ifade etti.

Bölgenin en önemli kültürel eserlerinden olan caminin özgün taşlarıyla ön plana çıktığını anlatan Saraç, şunları kaydetti:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 3 yıl önce başladığımız Hersekzade Ahmet Paşa Camisi'nin restorasyon çalışmaları tamamlandı. 500 yıllık camimizde restorasyon çalışmaları kapsamında yaptığımız en önemli işlerden biri, minare tamamen söküldü. Yine ilçede çıkarılan ve ocakta kendi imkanlarımızla işlediğimiz taşlardan tekrar minare yapıldı. Bunun dışında camimizin güçlendirilmesi ve çevre düzenlemesi tamamlandı. Statik olarak modellemeler yapıldı. Böylece tüm restorasyon çalışmaları tamamlandı."

Kaynak: AA

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Son Dakika Kültür Sanat Hersekzade Ahmet Paşa Camisi Restorasyonu Tamamlandı - Son Dakika

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