Hıdırellez Coşkusu Kalor Tepesi'nde

06.05.2026 14:01
Erzurum'da Hıdırellez Şenliği, tarihi Kalor Tepesi'nde coşkuyla kutlandı, doğaya duygu dolu bir yolculuk yapıldı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesi kırsalındaki tarihi Kalor Tepesi'nde baharın müjdecisi olarak kabul edilen Hıdırellez Şenliği gerçekleştirildi.

Şehir merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Kalor Tepe Mesire Alanı'nda İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen programda katılımcılar, şiirlere, şarkılara ve hikayelere konu olan Ferhat ile Şirin'in hikayesinin geçtiği yer olduğuna inanılan mağaraları gezdi.

Baharın müjdecisi olarak kabul edilen Hıdırellez Şenliği'nde müzik eşliğinde dans edildi, katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, AA muhabirine, kentte Hıdırellez coşkusunun yaşandığını belirterek, "Üniversite öğrencilerimiz ve halkımızla doğaya çıktık. Hıdırellez, tabiatın yeniden hayat bulması, yeşilin yeniden harekete geçmesi anlamına geliyor. Misafirlerimizle bu coşkuyu birlikte yaşadık, ateşler yaktık, dileklerimizi tuttuk. 2026'nın bereketli, huzurlu ve mutlu geçmesini diledik." dedi.

Vali Yardımcısı Güher Sinem Büyüknalçacı, İl Kültür ve Turizm Müdürü Yer, Yakutiye İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Akif Alperen Arısoy ve katılımcılar, şenlik kapsamında yakılan ateşin üzerinden atladı.

Kaynak: AA

