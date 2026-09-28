Hierapolis\'te ilahi seslendiren Karatüre ve ekibi İlçe Müftüsü\'nden teşekkür aldı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, Pamukkale İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen manevi programda Celal Karatüre ve ekibi ilahi seslendirdi. Binlerce yıllık Hierapolis Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen programda, ilahilerle katılımcılara huzur ve muhabbet dolu anlar yaşatıldı.

Pamukkale İlçe Müftüsü Muhammet Çörekçi öncülüğünde düzenlenen program, 27 Eylül Pazar günü öğle namazının ardından Müftü Ahmet Hulusi Efendi (Külliye) Camii'nde başladı. Programın devamında katılımcılar, Hierapolis Antik Kenti'ndeki binlerce yıllık antik tiyatroda bir araya geldi. Tarihi mekanda Celal Karatüre, Hasan Koşucu ve İsa Pınar "Ben Bu Amellerim ile Giremem O Cennetine" ilahisini seslendirdi. Antik tiyatronun tarihi atmosferinde yankılanan ilahiler, vatandaşlar tarafından ilgiyle dinlendi.

Tarihi atmosferde manevi buluşma

Pamukkale İlçe Müftülüğü tarafından düzenlenen programda, ilahiler aracılığıyla birlik, beraberlik, huzur ve muhabbet duyguları ön plana çıktı.Binlerce yıllık Hierapolis Antik Tiyatrosu'nun tarihi atmosferinde gerçekleştirilen program, katılımcılara farklı ve anlamlı bir manevi buluşma yaşattı. İlçe Müftüsü Çörekçi, seslendirdikleri ilahilerden dolayı Karatüre ve ekibine teşekkür etti.