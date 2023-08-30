Avrupa'nın göbeğinde bir araya gelen göçmenler geleneksel festivallerini kutladı - Son Dakika

Avrupa'nın göbeğinde bir araya gelen göçmenler geleneksel festivallerini kutladı

Son Güncelleme: 30.08.2023 01:13

Fransa'dan Hindistan'ı aratmayan görüntüler geldi. Başkent Paris'te toplanan çok sayıda Hintli göçmen, Hindu festivalini Hindistan cevizi kırarak kutladı. Festivaldeki o anlar ise ilginç görüntülere sahne oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'te toplanan Hindu göçmenler, Hindistan'da meşhur olan bir festivali kutlamak için caddeleri kapladı. Hindistan cevizi kırarak kutlama yapan Hinduların görüntüleri kameralara yansıdı.

CADDE ORTASINDA HİNDİSTAN CEVİZİ KIRDILAR

Paris'teki ana tren garı yakınlarında toplanan Hindular, gelenekler kıyafetleriyle cadde ortasında Hindistan cevizi kırdı.

ŞANS VE REFAH GETİRECEĞİNE İNANILIYOR

Hinduizm mitolojisindeki en önemli tanrılardan biri olarak inanılan Ganeşa'ya adak olarak Hindistan cevizi kıran Hinduların gösterisi kameralar tarafından kaydedildi. Yapılan ritüelin ise, şans ve refah getireceği iddia ediliyor.

Paris, Kültür Sanat, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Avrupa'nın göbeğinde bir araya gelen göçmenler geleneksel festivallerini kutladı - Son Dakika


Son Dakika
01:05 Avrupa'nın göbeğinde bir araya gelen göçmenler geleneksel festivallerini kutladı
00:55 Durdurulamıyoruz! Türkiye, UEFA ülke puanı sıralamasında 9. sırada
00:35 Kasa dolup taşacak! Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nden 25 milyon euro elde edecek
00:25 Aslan, Devler Ligi'ne kaldı ama kötü futbol taraftarı isyan ettirdi! Okan Buruk'u istifaya davet ettiler
00:18 Son Dakika: Molde'yi sahasında 2-1 mağlup eden Galatasaray, adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdırdı
00:07 Kadıköy'de siyasi tartışma kavgaya dönüştü: 2 yaralı
23:29 Motosikletli magandalar terör estirdi: Yolda yürüyenlere ateş açıp bir kadının üzerine su döktüler
22:56 23 yaşındaki genç başından vurulmuş halde bulundu
22:55 Yürekler ağza geldi! Icardi'yi durdurmaya çalışan iki oyuncu çarpıştı, birinin kafası yarıldı
22:26 Pakistan'ın Karaçi kentinde nakil aracından kaçan aslan paniğe neden oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.08.2023 01:15:20. #1.13#
SON DAKİKA: Avrupa'nın göbeğinde bir araya gelen göçmenler geleneksel festivallerini kutladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement