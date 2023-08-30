Fransa'nın başkenti Paris'te toplanan Hindu göçmenler, Hindistan'da meşhur olan bir festivali kutlamak için caddeleri kapladı. Hindistan cevizi kırarak kutlama yapan Hinduların görüntüleri kameralara yansıdı.
Paris'teki ana tren garı yakınlarında toplanan Hindular, gelenekler kıyafetleriyle cadde ortasında Hindistan cevizi kırdı.
Hinduizm mitolojisindeki en önemli tanrılardan biri olarak inanılan Ganeşa'ya adak olarak Hindistan cevizi kıran Hinduların gösterisi kameralar tarafından kaydedildi. Yapılan ritüelin ise, şans ve refah getireceği iddia ediliyor.
Son Dakika › Kültür Sanat › Avrupa'nın göbeğinde bir araya gelen göçmenler geleneksel festivallerini kutladı - Son Dakika