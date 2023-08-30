Avrupa'nın göbeğinde bir araya gelen göçmenler geleneksel festivallerini kutladı

Fransa'nın başkenti Paris'te toplanan Hindu göçmenler, Hindistan'da meşhur olan bir festivali kutlamak için caddeleri kapladı. Hindistan cevizi kırarak kutlama yapan Hinduların görüntüleri kameralara yansıdı.

CADDE ORTASINDA HİNDİSTAN CEVİZİ KIRDILAR

Paris'teki ana tren garı yakınlarında toplanan Hindular, gelenekler kıyafetleriyle cadde ortasında Hindistan cevizi kırdı.

ŞANS VE REFAH GETİRECEĞİNE İNANILIYOR

Hinduizm mitolojisindeki en önemli tanrılardan biri olarak inanılan Ganeşa'ya adak olarak Hindistan cevizi kıran Hinduların gösterisi kameralar tarafından kaydedildi. Yapılan ritüelin ise, şans ve refah getireceği iddia ediliyor.